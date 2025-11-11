El regalo de Irene Rosales a su novio tras la polémica entrevista a su exmarido: "Para mí y para él"

Irene Rosales ha celebrado el cumpleaños de su novio, Guillermo, en plena ola mediática generada por las controvertidas declaraciones de Kiko Rivera sobre el final de su matrimonio. El DJ desvelaba en televisión sus motivos para la ruptura y dejaba entrever dudas sobre cuándo comenzó la relación entre Irene y su actual pareja. Ante la presión de la prensa, su exmujer prefirió mostrarse discreta y contundente: "No tengo que aclarar nada de eso porque Guillermo no ha hablado nada de su vida privada, por lo tanto, nadie tiene que hablar de la vida privada de Guillermo".

La sevillana, que no quiso dar pie a la polémica ni confirmar las sospechas de Kiko, se ha centrado en la felicidad por el cumpleaños de Guillermo y en el buen momento que atraviesa: a preguntas sobre el regalo para su pareja, ha respondido simpática y segura de sí misma: "¡Sorpresa! Se queda para mí y para él". También insiste en subrayar lo bien que lo ha pasado durante la celebración, dejando claro el gran momento personal que atraviesa: "Todo muy bien. Todo muy bien..." y, con rotundidad, añadió: "¡Todo!".

Con esta actitud, Irene Rosales transmite seguridad y tranquilidad, apostando por disfrutar de su nueva etapa lejos de viejas polémicas con Kiko Rivera y del foco mediático, centrándose en la felicidad compartida con Guillermo y en un entorno de cariño rodeada de sus seres queridos.

Irene Rosales, enfadada

Molesta. Así ha reaparecido Irene Rosales ante las cámaras tras la entrevista en '¡De viernes!' que Kiko Rivera ofreció esta semana hablando de su separación y de las causas que le llevaron a tomar esa decisión. Después de asegurar que fue de mutuo acuerdo, el dj desveló que tomó él la decisión.

¿Los motivos? El dj sintió que su matrimonio estaba desgastado y en los últimos meses la presencia de Irene le llegaba a molestar. Además, aseguró que las infidelidades que cometió pasaron factura a la relación y con ayuda de su psicólogo tomó la dura decisión.

A pesar de que contradijo a la madre de sus hijas, lo más sorprendente de su testimonio fue poner en duda los tiempos en los que Irene había conocido a Guillermo, ya que dejó entrever que esa historia había comenzado antes de su separación.

Además, dejaba claro que su actual pareja no va a hablar públicamente porque no quiere pertenecer a este mundo: "No va a decir nada, él no quiere entrar en nada de esto".

La entrevista de Kiko Rivera en De viernes ha dado mucho que hablar. En cuanto a Irene, Kiko es consciente que "se ha saltado etapas de su vida, miles de cosas que yo arrebaté" porque empezó siendo muy joven con él y por aquel entonces él estaba sumido en una vida de adicciones. Por su parte, ha asumido que "hay una parte de mí que se siente un poco culpable".

"Durante todos mis años con ella yo pensaba que Irene tenía las llaves de la puerta que abría mi infierno", ha reconocido porque "pensaba que estando con ella estaba a salvo y no es así, mi psicólogo me hace entender que esa llave la tengo yo" y "cuando me doy cuenta de eso me alejo más de ella y en vez de acercarme más y agradecerle todo, me repele". "En los últimos años han sido muy complicados porque he visto cómo mi matrimonio se desgastaba y cómo se iba apagando hasta el punto de que parecíamos más compañeros de piso o incluso mi madre en vez de mi mujer", ha desvelado el dj.