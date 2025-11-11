Sofía Suescun comparte una carta en sus redes sociales confirmando su dolor y ruptura: "Quedarte al lado de alguien que te hace daño·

Maite Galdeano y Sofía Suescun siguen sin hablarse (al menos que el públlico sepa...). Pero la cosa ha ido a más. Maite Galdeano ha revolucionado las redes sociales con unas controvertidas fotos acompañadas de un texto muy hiriente dirigido hacia de su hija, Sofía Suescun, con la que no tiene ningún tipo de contacto desde hace 1 año y 4 meses. Estas publicaciones han hecho que la de Pamplona reciba un sinfín de críticas, de las que se defiende en 'Fiesta'. Sin embargo, Emma García no se muestra convencida con las explicaciones de la famosa y le da un importante toque de atención. Nada más llegar a plató, la presentadora le preguntaba a Maite Galdeano por el motivo de dichas publicaciones y esta respondía: "Estoy tan abatida, tan dolida y tan hecha polvo que no sé qué más hacer". No obstante, aclaraba que las fotos eran con un toque de humor y explicaba detalladamente qué quería decir con cada imagen. Tras su explicación, Emma García se ponía seria y le advertía: "Te has pasado tres pueblos. No lo he entendido. Yo puedo hacer humor porque estoy fuera de esta historia, pero ¿tú? Si estás pasando tanto, ¿por qué haces esto? ¿Crees que tu hija con esto se va a acercar?", a lo que Maite explicaba que solo se estaba riendo de ella misma.

Por su parte, Sofía Suescun ha lanzado una significativa reflexión tras los ataques de su madre, Maite Galdeano. La influencer ha reposteado la publicación de Sara Astarloa, que le ha dedicado unas emocionantes palabras:

"A veces la familia empieza justo donde uno se atreve a cortar ese mismo lazo por supervivencia. Llevo mucho tiempo callada, observando, pero todo tiene un límite, y no todo vale. Al principio pensé en publicar alguno de esos videos que se han hecho tan virales en las últimas horas con humillaciones y declaraciones tan tristes como vergonzosas, pero me quiero centrar únicamente en ti, Sofía. Llevo toda mi vida repitiendo lo mismo, y aunque yo he tenido suerte con la mía, la sangre, en muchísimas ocasiones, no significa absolutamente NADA, solo es un burdo intento de personas horribles que consideran que solo por esto, adquieres algún tipo de responsabilidad, de quedarte al lado de alguien que te hace daño y no. La valentía y el testimonio de Sofía, merece ser reconocido e incluso escuchado en colegios e institutos en los que, los más pequeños, puedan sentirse reconfortados, siendo conscientes de que, si su papá, mamá, abuelo, tía o cualquier familiar les hace daño, NO TIENEN QUE SOPORTARLO NI UN SOLO SEGUNDO. La mochila de esta mujer que ha decidido ROMPER EL CÍRCULO y (re)construirse a sí misma es demasiado pesada y me parece espectacular que todavía existan personas que puedan pronunciar “Ay ya, pero perdónala, es tu…” ERROR No es fácil cortar el hilo que te ata a tus recuerdos, a lo que conoces y a la que, en ocasiones, ha sido una zona de confort, pero sanar tú, también es liberar a los que vendrán después. Sofía, no nos conocemos, pero yo me siento muy orgullosa de ti y esa niña de la foto ya ni te cuento, aquí tienes a alguien que admira tu fortaleza y te quiere recordar que, no le debes NADA a NADIE. Y, por favor, que ninguna persona en este universo se olvide de que, ser padre o madre ES UNA ELECCIÓN no una IMPOSICIÓN".

Un mensaje que Suescun ha querido compartir con sus seguidores y que explica el difícil momento emocional que está viviendo, alejada de su madre tras su ruptura con ella, como hizo pública en varias entrevistas, y siguiendo su vida feliz junto a su pareja, Kiko Jiménez.