Última hora sobre el accidente de tráfico de Cayetano Rivera: "Ya ha aprendido la lección"

Última hora del aparatoso accidente que Cayetano Rivera sufrió este domingo pasadas las 20.00 horas en el acceso a la urbanización en la que reside en Sevilla, al 'comerse' una rotonda y derribar dos enormes palmeras que había en el lugar, quedando su coche siniestro total aunque afortunadamente él -único implicado en el suceso- salió ileso.

Ante las informaciones que citan a fuentes policiales e insisten en que el exmarido de Eva González, en claro estado de embriaguez, habría abandonado el lugar de los hechos y se habría negado en repetidas ocasiones a someterse a las pruebas de alcoholemia cuando los agentes de la Policía Local de Alcalá de Guadaíra fueron a su domicilio, por lo que se enfrentaría a un delito de desobediencia, su abogado Joaquín Moeckel no ha tardado en poner en marcha la 'maquinaria mediática' para defender la imagen del hijo de Paquirri.

Así, en las últimas 24 horas, el popular letrado sevillano ha intervenido en programas de televisión como 'El tiempo Justo', 'Y ahora Sonsoles', 'La mirada crítica', 'Espejo Público', o 'El programa de Ana Rosa', y, además de revelar que la causa abierta contra Cayetano tras su detención en junio al protagonizar un altercado en una conocida hamburguesería de Madrid ha sido archivada por los Juzgados de Plaza de Castilla, ha asegurado que su cliente no iba ebrio, que no se dio a la fuga del lugar del accidente como se ha especulado, y que nada de lo que se está diciendo es cierto.

"La versión de la Policía es su palabra contra la de Cayetano... Ya ha pasado más de una vez y hasta que no haya sentencia firme... la Policía puede contar su versión que me parece muy bien, y Cayetano la suya. Dicen que se ha negado a someterse a la prueba de alcoholemia, ¿a quíen se le ha ofrecido la prueba? ¿A una persona aturdida que no sabía lo que estaba contestado? Hay que ser cauteloso y prudente. Respeto la versión de la Policía, pero pido que se respete la de mi cliente" ha expresado rotundo.

"No hay ningún tipo de fuga ni conflicto más allá del propio accidente, que ha sido una negiglencia por buscar el mando para abrir la barrera de la urbanización. Ya ha aprendido la lección y no volverá a ocurrir, y afortunadamente no hay que lamentar daños personales" ha explicado, apuntando que previsiblemente habrá un juicio "por los daños ocasionados por el vehículo y ninguna cosa más".

"En las fotografías que se están mostrando al respecto, está Cayetano de pie al lado de la furgoneta sujetando la chaqueta, no sé la huida dónde está. Allí le socorrieron vecinos de la urbanización y les dijo que se iba a su casa que está a 25 metros porque estaba aturdido; y, que si venía alguien, allí estaba" ha asegurado, justificando así por qué los agentes se personaron en su vivienda.

"No recuerda bien"

Un 'encuentro' con la Policía que, como ha desvelado Moeckel, Cayetano "no recuerda bien por estar aturdido". "No sé si le ofrecieron la prueba de alcoholemia, pero si así fue, no sé si estaba en el mejor momento porque se sentía aturdido tras el accidente" ha insistido, negando rotundamente que estuviese bebido como se está comentando: "No. Si fuera ebrio habría cometido un delito de la conducción bajo los efectos del alcohol".