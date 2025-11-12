Ana Obregón no para y anuncia nuevo proyecto con Alessandro Lequio: "Estoy muy contenta"
Esto es lo que ha ocurrido
Ana Obregón ha vivido en la tarde de este miércoles 12 de noviembre un momento de lo más especial: ha recibido el premio honorífico a toda su carrera en esta edición de los Premios Solidarios DO La Mancha 2025 en el Museo Nacional Centro de arte Reina Sofía.
Para esta ocasión tan especial, la presentadora de televisión ha vuelto a confiar en el diseñador Rubén Hernández, que ha creado un vestido exclusivo de inspiración años cincuenta con estampado de lunares blanco y negro ideal para la ocasión.
"Estoy muy contenta, es un premio a mi carrera y estoy muy agradecida", porque "hay que seguir luchando por la investigación del cáncer" y "hacen una donación a la fundación de mi hijo", aseguraba la actriz ante los medios de comunicación.
Además, Ana confesaba que "imagino" que su hijo "estará orgulloso de que su mami siga con su deseo, que era esta fundación, que es una lucha, no es fácil recaudar dinero" y ha anunciado que han organizado unos premios "Alessandro padre y yo"
Su sobrina
Por último, la presentadora de televisión ha desvelado que su sobrina Celia se encuentra "bien" tras anunciar públicamente que está "viviendo con una compleja condición viral-bacteriana que causa agotamiento inmunológico crónico y disregulación".
- El templo de la hostelería asturiana que cerrará sus puertas a finales de año: 'Es mucho más que una sidrería, es un verdadero centro cultural de Avilés
- Emergencias pone en alerta a todos los asturianos: 'Cierre ventanas y puertas, y aléjese de cornisas, muros y árboles
- Muy graves las dos víctimas del brutal choque en la 'Y' entre un coche y un camión que bloqueó el tráfico durante horas y causó retenciones de más de cuatro kilómetros
- Adriana Lastra suspende su agenda al ingresar en el HUCA
- Aterriza por tiempo limitado en Lidl la mopa de vapor low cost que deja desde moquetas a ventanas y persianas como recién compradas
- Vuelven a buscar en el monte a Tomasín, 'el rambo de Tineo': lleva desaparecido quince días
- Atención asturianos: llega la borrasca 'Claudia', de 'gran impacto', que dejará lluvias y rachas de viento muy fuertes en la región
- Guía completa de la Navidad en Oviedo: Ara Malikian, el Ballet de Kiev, un festival de magia, la casa de Santa Claus, noria, pista de hielo...