Ana Obregón no para y anuncia nuevo proyecto con Alessandro Lequio: "Estoy muy contenta"

Ana Obregón ha vivido en la tarde de este miércoles 12 de noviembre un momento de lo más especial: ha recibido el premio honorífico a toda su carrera en esta edición de los Premios Solidarios DO La Mancha 2025 en el Museo Nacional Centro de arte Reina Sofía.

Para esta ocasión tan especial, la presentadora de televisión ha vuelto a confiar en el diseñador Rubén Hernández, que ha creado un vestido exclusivo de inspiración años cincuenta con estampado de lunares blanco y negro ideal para la ocasión.

"Estoy muy contenta, es un premio a mi carrera y estoy muy agradecida", porque "hay que seguir luchando por la investigación del cáncer" y "hacen una donación a la fundación de mi hijo", aseguraba la actriz ante los medios de comunicación.

Además, Ana confesaba que "imagino" que su hijo "estará orgulloso de que su mami siga con su deseo, que era esta fundación, que es una lucha, no es fácil recaudar dinero" y ha anunciado que han organizado unos premios "Alessandro padre y yo"

Su sobrina

Por último, la presentadora de televisión ha desvelado que su sobrina Celia se encuentra "bien" tras anunciar públicamente que está "viviendo con una compleja condición viral-bacteriana que causa agotamiento inmunológico crónico y disregulación".