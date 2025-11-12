En 'El tiempo justo'
Andy, liberado con Joaquín Prat tras su separación de Lucas: "Ahora podré hacer lo que yo quiera"
El artista visita el programa de Joaquín Prat para hablar de su nueva etapa en solitario y de la ruptura con su compañero tras más de dos décadas juntos
Kevin Rodríguez
Andy se sentó ayer en 'El tiempo justo' sólo unas horas después de su entrevista en 'El Hormiguero'. El artista ha comenzado su carrera en solitario con 'Solo', tras su separación definitiva con Lucas.
"Me siento liberado. Ahora podré hacer lo que yo quiera", comenta. "Sí, me siento más tranquilo, mucho más tranquilo", confesó durante la charla. "No preveía que fuéramos a terminar tan mal. Me da mucha pena porque hemos compartido cosas muy bonitas y hemos sido amigos toda la vida. Ha sido inevitable, pero me da muchísima lástima", reconoce el cantante.
"Nunca me había planteado una carrera en solitario, no me veía sin Lucas. Pero después de cómo fue todo… no me iba a quedar en casa", explicó sobre su nuevo trabajo que comenzó a planear en mayo.
Por último, el intérprete confesó que llegó a plantearse no publicar su tema 'Marioneta' para que no se relacionase con su ruptura con Lucas: "No quería entrar en más lío del que había, pero es un tema muy personal, habla de experiencias que he vivido y de un desamor que me hizo mucho daño".
- El templo de la hostelería asturiana que cerrará sus puertas a finales de año: 'Es mucho más que una sidrería, es un verdadero centro cultural de Avilés
- Emergencias pone en alerta a todos los asturianos: 'Cierre ventanas y puertas, y aléjese de cornisas, muros y árboles
- Muy graves las dos víctimas del brutal choque en la 'Y' entre un coche y un camión que bloqueó el tráfico durante horas y causó retenciones de más de cuatro kilómetros
- Adriana Lastra suspende su agenda al ingresar en el HUCA
- Aterriza por tiempo limitado en Lidl la mopa de vapor low cost que deja desde moquetas a ventanas y persianas como recién compradas
- Vuelven a buscar en el monte a Tomasín, 'el rambo de Tineo': lleva desaparecido quince días
- Atención asturianos: llega la borrasca 'Claudia', de 'gran impacto', que dejará lluvias y rachas de viento muy fuertes en la región
- Largas filas en Lidl para hacerse con la aspiradora cuadrada que cabe en una mano y deja bordes de ventanas, mesas y suelos, nuevos: despídete de frotar