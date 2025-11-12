Bombazo, Belén Esteban regresa a TVE tras la fallida "Familia de la tele"

Tras la fallida "Familia de la tele", parece que TVE sigue queriendo a Belén Esteban. Y por eso será una de las participantes en el nuevo reality de cocina que prepara la televisión pública.

La cadena ha hecho público el fichaje de la princesa del pueblo, quien compartirá protagonismo con otras caras muy conocidas como Antonio Resines, Marina Castaño, Mariano Peña, Ivana Rodríguez, Samantha Ballentines, Eva Isanta, Roi Méndez, Natalia Rodríguez, Alejandro Vergara, Desirée Vila y Tote Fernández.

El programa en el que participará la Esteban es "Top Chef: Dulces y Famosos" y será presentado por Paula Vázquez, que ya hizo lo propio con otra programa muy parecido como era Bake off. En cada episodio del programa, producido por RTVE en colaboración con BOXFISH, los participantes deberán demostrar sus habilidades con la repostería para superar retos culinarios, desde elaborar postres clásicos hasta inventar los pasteles más creativos. Todas sus creaciones serán evaluadas por un grupo de jueces, que valorarán el sabor, técnica y presentación de cada uno de ellos.

‘Top Chef: Dulces y Famosos’ es la adaptación del programa culinario de éxito internacional ‘Top Chef VIP Just Desserts’. Estrenado originalmente en Bravo en 2006, la versión estadounidense de ‘Top Chef’, ganadora de dos premios Emmy® y producida por Magical Elves Productions, acaba de concluir su temporada número 22. Desde su debut, ha recibido a más de 100 chefs con estrellas Michelin a lo largo de los años y ha viajado por todo el mundo con exitosas versiones locales, incluyendo 11 temporadas en Canadá, 16 en Francia y 7 en Oriente Medio, y adaptaciones en México, Italia y Sudáfrica.

Formato

El formato es licenciado a nivel mundial por NBCUniversal Formats, una división de Universal Studio Group y es una de sus marcas más exitosas, con 30 adaptaciones internacionales hasta la fecha y una amplia gama de spin-offs: ‘Top Chef VIP’, que ha tenido tres temporadas en Chile y cuatro temporadas de su versión en español en Telemundo; ‘Top Chef Junior’ en Panamá; y ahora ‘Top Chef VIP: Just Desserts’ en España, tras el éxito de las versiones de anónimos en Suecia y Tailandia.