Noche decisiva
‘La isla de las tentaciones 9’: Lorenzo y Nieves deciden si salir juntos o separados y se vive una nueva infidelidad en la gala más intensa del programa
Nieves y Lorenzo se convierten en la primera pareja expulsada por decisión de sus compañeros, mientras Claudia cae en la tentación con Gerard en un momento que marcará la edición.
Carlos Merenciano
La novena edición de ‘La isla de las tentaciones’ vivió anoche su entrega más impactante hasta la fecha, con dos momentos que ya forman parte de la historia del formato. Por primera vez, los concursantes fueron sancionados por saltarse las normas de convivencia pese a las advertencias de Sandra Barneda. La consecuencia fue inmediata: una pareja debía abandonar el programa, y ellos mismos serían los encargados de decidir quién.
Tras una votación llena de lágrimas y tensión, Lorenzo y Nieves resultaron elegidos por el resto de participantes y tuvieron que enfrentarse a la primera “hoguera de las consecuencias” del reality. Allí, con Sandra Barneda como mediadora, protagonizaron un reencuentro lleno de reproches, emociones y confesiones. Nieves reconoció sus dudas sobre la relación, mientras Lorenzo insistía en que quería continuar a su lado. Finalmente, ella tomó la decisión de marcharse con él, aunque no sin advertirle: “Yo te amo, pero tenemos que cambiar muchas cosas, de verdad”. Entre lágrimas y abrazos, la pareja abandonó la República Dominicana prometiéndose un nuevo comienzo.
El otro gran momento de la noche lo protagonizó Claudia, que cruzó definitivamente la línea con Gerard. Después de varias jornadas de tonteo y complicidad en Villa Playa, la tentadora y su compañero sellaron su conexión con un beso en el jacuzzi, ante la mirada atónita de sus compañeras. Tras la pasión llegó el arrepentimiento: “Me da pena haberle hecho daño, pero no me arrepiento”, confesó Claudia entre lágrimas, consciente de que su pareja, Gilbert, verá pronto las imágenes.
La concursante amaneció al día siguiente sumida en un mar de dudas, debatiéndose entre el remordimiento y la atracción que siente por Gerard. “Si me he sentido así contigo es porque algo en mi relación no está bien”, admitió. Un giro que promete sacudir la convivencia y reescribir las reglas del juego en esta edición, marcada por decisiones históricas y emociones al límite.
- El templo de la hostelería asturiana que cerrará sus puertas a finales de año: 'Es mucho más que una sidrería, es un verdadero centro cultural de Avilés
- Emergencias pone en alerta a todos los asturianos: 'Cierre ventanas y puertas, y aléjese de cornisas, muros y árboles
- Muy graves las dos víctimas del brutal choque en la 'Y' entre un coche y un camión que bloqueó el tráfico durante horas y causó retenciones de más de cuatro kilómetros
- Adriana Lastra suspende su agenda al ingresar en el HUCA
- Aterriza por tiempo limitado en Lidl la mopa de vapor low cost que deja desde moquetas a ventanas y persianas como recién compradas
- Vuelven a buscar en el monte a Tomasín, 'el rambo de Tineo': lleva desaparecido quince días
- Atención asturianos: llega la borrasca 'Claudia', de 'gran impacto', que dejará lluvias y rachas de viento muy fuertes en la región
- Guía completa de la Navidad en Oviedo: Ara Malikian, el Ballet de Kiev, un festival de magia, la casa de Santa Claus, noria, pista de hielo...