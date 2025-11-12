Hiba Abouk no se calla y contesta a su ex Antonio Revilla: "La verdad que estoy muy bien sola"

Durante meses Antonio Revilla fue, por sus historias de amor con Laura Matamoros, Hiba Abouk y Mar Torres, un habitual de la prensa del corazón. Una época intensa y convulsa sobre la que ahora, alejado del foco mediático, se ha sincerado en el podcast "Cotilleando con..." de Giorgia Pucci.

Para la hija de Kiko Matamoros -con la que vivió una breve relación en el verano de 2024 que terminó cuando conoció a la protagonista de 'El príncipe'- el empresario solo tiene buenas palabras, revelando que lo suyo terminó "porque nos encontrábamos en un momento de nuestras vidas en el que no buscábamos lo mismo y teníamos distintos objetivos".

Sobre Hiba, echando la vista atrás, confiesa que al principio fue una historia de amor "muy bonita" que luego se volvió "un poco turbulenta" por la presión mediática a la que no estaba acostumbrado: "Fue un mundo que jamás en mi vida volvería a elegir" ha sentenciado, apuntando que rompieron por "tener diferentes valores y por ver la vida de diferente forma".

Unas sorprendentes declaraciones a las que la actriz ha respondido en los premios "In Style" En Serie que se han celebrado este martes en Madrid: "Yo no la definiría como turbulenta, ni mucho menos, no. Sí, me quedo con lo bueno, que hubo mucho bueno y le deseo lo mejor" ha asegurado.

Volcada en su profesión

Volcada en su profesión y en sus pequeños Amín y Naim -fruto de su relación con el futbolista Achraf Hakimi-. Hiba confiesa que actualmente está sola y sin compromiso, su estado ideal "hasta que llega una persona que te hace cambiar de opinión". "Pero la verdad que me estoy muy bien sola y me lo paso muy bien sola" sentencia.