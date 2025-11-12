Isa P rompe su silencio sobre su estado de salud: "Estoy trabajando muchísimas horas y a mi me afecta”

Kiko Rivera vuelve a De viernes para responder a todas las preguntas que han ido surgiendo tras su dura entrevista. El hijo de Isabel Pantoja hará frente a sus declaraciones y responderá a los colaboradores del programa, que esperan conocer a fondo todo lo sucedido entre él e Irene Rosales antes y después de su ruptura. Además, conoceremos más datos sobre su relación con su hermana Isa Pantoja y con su madre, de quienes continúa distanciado después de todo lo ocurrido.

En 2022, Kiko Rivera hacía su última aparición en la televisión, desde entonces muchas han sido las polémicas familiares que le han rodeado. Ahora, el hijo de Isabel Pantoja regresa con una entrevista en exclusiva para '¡De viernes'! en la que nos abre las puertas de su casa para hablar, sin tapujos, sobre temas tan diversos como su nula relación con su hermana Isa Pi, su reciente ruptura con Irene Rosales y la decepción con su madre, Isabel Pantoja.

Isa P. ha escuchado las palabras de su hermano en el programa y Luis Pliego ha desvelado en ‘El tiempo justo’ qué imágenes que han publicado las revistas. Según cuenta, en esta secuencia de fotografías se puede ver a una Isa P. rota y completamente desconsolada tras conocer las palabras de Kiko Rivera sobre su relación y a su marido, Asraf Beno, apoyándola.

Las imágenes de la reacción de Isa P. se hicieron el pasado lunes 10 de noviembre en Valencia, durante una pausa de la grabación de un programa en el que está participando la hija de Isabel Pantoja. “Ella tuvo que parar la grabación porque no podía seguir”, explica Luis Pliego.

Según el colaborador de ‘El tiempo justo’, el entorno de Isa P. afirma que la cantante no ha visto todavía la entrevista de su hermano, pero sí conoce su contenido: “No ha visto la entrevista, pero se la han transcrito y la ha leído”, contaba Luis. Además, según sus informaciones, las intenciones de Isa P. no son dar un paso adelante o perdonar a Kiko Rivera. Por su parte, Alexia Rivas ha hablado en exclusiva con Isa P. tras la entrevista de Kiko Rivera y le ha trasladado un mensaje que la colaboradora ha compartido: “No he visto la entrevista completa porque necesito estar tranquila para verla. Estoy trabajando muchísimas horas y a mí me afecta”, reconocía la hija de Isabel Pantoja.

Además, Alexia ha explicado que ve a Isa “abierta a tener una conversación con su hermano” y sentarse con él para perdonarle si Kiko Rivera sigue por esta línea del arrepentimiento.