Kiko Rivera reaparece en televisión con sus declaraciones más duras tras su separación: "Me engaño a mi, engaño a las niñas..."

Kiko Rivera vuelve a De viernes para responder a todas las preguntas que han ido surgiendo tras su dura entrevista. El hijo de Isabel Pantoja hará frente a sus declaraciones y responderá a los colaboradores del programa, que esperan conocer a fondo todo lo sucedido entre él e Irene Rosales antes y después de su ruptura. Además conoceremos más datos sobre su relación con su hermana Isa Pantoja y con su madre, de quienes continúa distanciado después de todo lo ocurrido.

En 2022, Kiko Rivera hacía su última aparición en la televisión, desde entonces muchas han sido las polémicas familiares que le han rodeado. Ahora, el hijo de Isabel Pantoja regresa con una entrevista en exclusiva para '¡De viernes'! en la que nos abre las puertas de su casa para hablar, sin tapujos, sobre temas tan diversos como su nula relación con su hermana Isa Pi, su reciente ruptura con Irene Rosales y la decepción con su madre, Isabel Pantoja.

En su entrevista más personal, Kiko Rivera recuerda su estrecha relación con su madre en el pasado, asegurando que era "su todo". Sin embargo, en los últimos tiempos que compartió con ella, antes de que su relación saltase por los aires, esto cambió: "Para mi madre sus problemas eran los únicos que existían. Siempre me hacía sentir muy mal en ese sentido". Aunque, sin duda, lo que más ha decepcionado a el entrevistado de su madre Isabel Pantoja ha sido que no cumpla con su papel como abuela: "Son muchos años sin saber de sus nietos. Se está perdiendo lo bonito que es ver crecer a tus nietos" Y es que la tonadillera lleva 7 años sin ver a sus nietos, algo que Kiko no piensa perdonar jamás: "Mis hijos no tienen abuelos. Fallecieron los padres de Irene y ya solo quedaba mi madre"

"Solo esperaba de ella que estuviese de altura como abuela y ella me dijo que no me preocupase. Me engaño a mi, engaño a las niñas, pero, sobre todo, se engaño a era", sentenciaba Kiko Rivera sobre su madre, para seguidamente añadir que ninguno de sus tres hijos "se acuerda de su abuela", algo que confiesa que le da mucha pena.También el hijo de Kiko Rivera ha hablado sobre el ingreso a prisión de Isabel Pantoja, en el año 2014, y cómo cambió este delicado momento a su progenitora: "Parecía que iba a ser diferente pero no fue así. La lección no está aprendida". El cantante define este periodo como "el más duro de su vida" y relata lo duro que era ir a visitarla a la cárcel: "Lo pasé muy mal. Fue uno de mis peores momentos, volvía a caer en adicciones"