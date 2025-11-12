Lucía Rivera, muy molesta tras las preguntas sobre el accidente de su padre: "No va a pasar"
Esto es lo que ha dicho
El accidente de tráfico protagonizado por Cayetano Rivera la noche del domingo en Sevilla sigue dando mucho de que hablar. El torero, que recientemente anunció su retirada del mundo taurino, perdió el control de su furgoneta e impactó contra una palmera en la rotonda de acceso al Real Club Sevilla Golf, en Alcalá de Guadaíra. El vehículo quedó siniestro total, aunque por fortuna, el diestro salió ileso del accidente.
En este contexto, su hija, Lucía Rivera, se ha mostrado firme y muy cauta ante el equipo de Europa Press: "Bueno, pero con quién lo tenéis que hablar es con él. Entonces yo no puedo deciros nada más que entiendo vuestro interés. Entiendo que me preguntéis, porque sabía que iba a pasar y lleva pasando toda la vida, pero es que no voy a comentar nada de esto ¿vale?". A pesar de evitar entrar en detalles, Lucía aclara que "está todo genial".
La influencer defiende la normalidad de su padre e insiste: "Mi padre es una persona como cualquier otra y ya está, y todos tenemos estos tipos de situaciones o sea, no huye de ser una persona él". Se toma con humor que siempre le cuestionen por sus progenitores: "Es que a mí hay algo en esto que me sigue haciendo gracia y es que vengáis a preguntarme a mí siempre por cosas de mis padres. Yo ya sabéis que estoy muy alejada de cualquier polémica".
Blanca Romero
La modelo desvincula completamente a Blanca Romero, su madre, de cualquier detalle que afecte a Cayetano: "Bueno, es que mi madre no tiene ni vela ni entierro, o sea no... no sé, no". Finalmente, ante preguntas sobre el entorno personal de su padre, Lucía muestra su molestia y cierra la conversación: "No va a pasar... Es que no te voy a hablar de esto, gracias. Hasta luego".
