La madre del bebé de Bertín Osborne estalla contra él: "No me da ni dinero"

Mostrando su apoyo incondicional a su exmujer Fabiola Martínez, y a la Fundación que lleva el nombre de su hijo, Kike Osborne, Bertín Osborne sorprendía con su inesperada aparición en la gala de los Premios 'Dona2' que se han celebrado este martes en Madrid. Una cita muy especial en la que presumió de su faceta más paternal protagonizando un cariñoso posado con sus tres hijas, Alejandra, Eugenia y Claudia Osborne -además de Ana Cristina Portillo, a la que quiere como una hija más-, y los niños que tiene en común con la venezolana, Kike y Carlos, y en la que se enfrentó a las preguntas sobre su relación con el gran ausente de la velada familiar, Arian David.

Tajante, Bertín no ha querido hablar sobre el pequeño ni sobre su madre, Gabriela Guillén, aunque sí ha dejado entrever que después de meses de negociaciones, y de su significativo acercamiento el pasado verano posando juntos en la portada de la revista '¡Hola!', han llegado a un acuerdo por la manutención del menor, que el 30 de diciembre cumplirá dos años: "Probablemente, si le preguntan ahora, estará más contenta" deslizaba.

Unas declaraciones que no han hecho ninguna gracia a la esteticien, que le ha respondido muy cabreada ante las cámaras de Europa Press, sin ocultar su enfado porque el presentador ni siquiera la ha avisado de que está en Madrid y no ha movido ficha para ver a su hijo.

Jota Caral

"Si ha venido a Madrid yo no me he enterado porque no ha visto al niño. ¿Cómo me va a sentar? Si no lo ve nunca" ha explotado, afirmando que si Bertín ha dicho que ella está más conenta es "porque a ver si podemos cerrar un acuerdo", "pero si solamente se rige a lo que es el dinero... pues vaya cómo se ve la humanidad". "Y no me da ni dinero" ha añadido cada vez más molesta, dejando claro que nada ha cambiado.

"No, de verdad que no voy a hacer comentarios, pero ya estoy bastante cansada sobre el tema" ha reconocido, dejando claro con su sonrisa irónica que no confía en el que el niño vaya a pasar parte de las Navidades con Bertín y vaya a conocer a su familia paterna.

"No es que me moleste, sino el que diga que si yo estoy contenta... ¿contenta de qué? A ver si alguna vez llegamos a un acuerdo que mi hijo va a tener dos años y no se puede llegar a un acuerdo" se ha lamentado, dejando claro que no tiene ningún mensaje que mandar a Bertín "porque se lo digo yo": "Estoy contenta con mi hijo, o sea, que el que se lo pierde es él" ha sentenciado demoledora.