Matamoros emite un comunicado tras el envenenamiento: "Estoy poniendo una denuncia a la Guardia Civil y voy a poner medidas en casa"

Diego Matamoros, hijo de Kiko Matamoros, es un amante confeso de los animales y, sobre todo, de los lobos. Hace apenas un año comunicaba una noticia que ha llegado a su familia para comenzar una nueva etapa. Una novedad muy importante y que supnía una gran ilusión para el influencer. Con su presentación, este ha mostrado con ilusión que es un soplo de aire fresco. Matamoros le daba un compañero a su lobo Amarok.

"Dicen que los lobos pasan la vida juntos cuando se eligen en pareja, yo elijo a la mía. Bienvenido a la nuestra Sköll, serás amado y cuidado", son las palabras con las que el exconcursante de 'Supervivientes' presentaba a su nueva ilusión. Esta es ni más ni menos que un perro-lobo que el exnovio de Marta Riumbau adopataba y que se ha convertido en el nuevo miembro de su familia. Tratando de justificar esa decisión cuando sus seguidores le preguntaban cuánto tiempo llevaba detrás de esto, Diego Matamoros no solo dejaba claro a través de un vídeo que desde su nacimiento estaba enamorado de Sköll, sino que él necesita tener dos perros en su casa para que compartan convivencia y juegos. "Ha sido una decisión muy meditada y sobre todo por Amarok, nuestro viejo amigo nos ha dejado un hueco demasiado grande en el corazón. Ojalá siguiese aquí con nosotros", ha explicado haciendo referencia a su querido Nanuk.

Ahora, un duro revés ha golpeado al influencer. Diego Matamoros ha contado que han envenenado a sus perros. El que fuera concursante de 'Supervivientes' reconoce que han sido días de máxima preocupación al ver los síntomas de sus mascotas. "Tenían vómitos y diarrea con sangre", ha contado a través de Instagram, donde ha explicado lo que ha ocurrido y las medidas que está tomando, cuentan desde Outdoor. Y es que Diego Matamoros ha descubierto que los han envenenado, provocando en ellos un cuadro crítico, sufriendo "vómitos y diarrea con sangre". Amarok ya se encuentra estabilizado y Skoll, el pequeño, está "a punto", pero el sobrino de Mar Flores no se quita el susto del cuerpo. Es más, el que fuera novio de Marta Riumbau durante tres años está tomando cartas en el asunto y busca al responsable de esta atrocidad.

Después de esos primeros días en los que veía peligrar la vida de sus mascotas, el exconcursante de 'Supervivientes' ha reaparecido en Instagram para explicar lo que ha ocurrido: "Llevo varios días cuidando de los lobos, preocupado, los han envenenado. Ha sido difícil y no quería decir nada. Ya están mejorando. Estoy poniendo una denuncia a la Guardia Civil y voy a poner medidas en casa". Tal y como cuenta, han estado diez días con "vómitos y diarrea con bastante, bastante sangre", lo que le ha tenido "muy preocupado". Para atender sus compromisos, el creador de contenido ha contado con el favor de su madre. "Se quedaba con ellos mientras yo no estaba para vigilar que no pasase nada... Por fin los he estabilizado", señala, desahogándose con sus seguidores. Google news Telecinco Toda la actualidad de Telecinco en Google News Suscríbete Unos stories en los que Diego Matamoros ha aprovechado para advertir al responsable tras este intento de envenenamiento a sus perros: "Estoy con las cámaras... Veré qué puedo hacer. La persona que se dedique a hacer esto, en cuanto lo pille... Veremos a ver qué es lo que pasa".