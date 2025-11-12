Nueva vuelta de tuerca a la polémica de Andy y Lucas: "Lucas está triste y decepcionado"

Mientras Lucas guarda silencio absoluto ante las declaraciones de Andy en programas como 'El Hormiguero' o 'El tiempo justo' revelando cómo se fue deteriorando su relación hasta el punto de dejar de hablarse meses antes de su despedida de los escenarios, y dejando entrever que no le habría pagado el caché que le correspondería como la otra mitad de 'Andy y Lucas', el entorno del gaditano ha tomado la palabra.

Tal y como han relatado en el programa 'Y ahora Sonsoles', Lucas está furioso con su excompañero y va a tomar medidas legales contra Andy por daños y prejuicios. Meditando si conceder una entrevista para contar su versión, el gaditano se siente dolido, y cree que el que fuera su amigo le está tratando injustamente para promocionar su primer single en solitario, 'Marioneta'.

Algo que ha confirmado una íntima amiga de Lucas y su mujer, Maria José, Vanesa Uguina: "Está triste y decepcionado. Lucas y la familia entera. Porque sí que es verdad que tú en algún momento dado puedes tener un malentendido o no os lleváis a lo mejor como quisierais, pero bueno, de ahí a contarlo en televisión y dejar todo muy al aire, pues es feo" ha expresado, apuntando que es más que probable que demande a Andy por todo lo que ha dicho sobre él.

Respecto a las declaraciones del cantante reconociendo que el último concierto de 'Andy y Lucas' fue para él una liberación, Vanesa cree que "ha tenido 23 años para pensarlo. Yo pienso que a lo mejor no todo ha sido tan malo, aunque sí que es verdad que en los últimos conciertos ha habido más roces a lo mejor porque Andy tambien tenía ya pensado desligarse del grupo".

"Lucas siempre ha estado ahí, le hubiera apoyado, si hubiera sido de otra manera le hubiera apoyado con la canción que ha sacado, pero es que de la manera que está actuando es imposible" ha desvelado, dejando claro que la verdad "no es como lo pinta uno ni como lo pinta el otro": "Al final eran un grupo, eran un equipo, que a lo mejor se ha deteriorado con el tiempo, pero que ya está. O sea, lo que está feo es sacar trapos sucios que no vienen a cuento. Y luego dejar entrever muchas cosas que, si todo el mundo hablara, pues es que es lo..." ha añadido, demoledora con Andy.

"Está super centrado"

De ahí que conociendo como conoce a Lucas, asegure que "seguramente" vaya a hablar para responder a su excompañero, aunque por el momento "está súper centrado en su escuela de canto, y descansando hasta que pase todo esto". "Se esperaba todo esto porque ya venía un poco coleando, pero no, tan, tan, tan, tan, tan heavy, no" ha concluido.