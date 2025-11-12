El presidente de RTVE confirma lo que ocurrirá en las campanadas de este año: "Será espectacular, créeme"

RTVE retomó el liderazgo en las campanadas del año pasado con David Broncano y Lalachus, dejando a Cristina Pedroche y Chicote en segunda posición. Y este año pretenden repetir hazaña, tal y como ha confirmado el propio presidente de RTVE, Pablo López: "Será espectacular, créeme".

Y es que, al menos sobre el papel, parece que no repetirá el dúo de La Revuelta, tal y como confirmaron ambos protagonistas. Y RTVE decidió abrir en su página web una consulta a la población española para conocer cuál era la opinión de los ciudadanos. Sin embargo, esto dio pie a que se hicieran propuestas rocambolescas como Vito Quiles y Gabriel Rufián, o Pedro Almodóvar y Penélope Cruz, entre otros.

Sin embargo, tras la visita de Rosalía a La Revuelta, que reventó los audímetros del programa obteniendo su máximo histórico de audiencia con más de un 20 por ciento, hay muchas voces que proponían que la cantante fuese la protagonista de las campanadas junto a David Broncano. Algo que muchos usuarios han manifestado a través de la red social X (extinta Twitter).

Ante esto, el presidente de RTVE ha querido desmentir que se vaya a contar con Rosalía, asegurando que ya está tomada una decisión y que "será espectacular".

Diciembre

Eso sí, no se anunciará hasta el próximo mes de diciembre.