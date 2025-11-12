Publican contenido sobre Cristina Pedroche tras confesar sentirse "desbordada por su maternidad": "Las madres reales no tienen toda la ayuda del mundo, ni pausas entre el pádel y el contenido patrocinado"

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz compartían emocionados con sus seguidores el pasado 17 de julio el nacimiento de su segundo hijo, un niño llamado Isai con el que ampliaban la familia tras la llegada al mundo de su primogénia, Laia, el 14 de julio de 2023.

Volcada en sus pequeños y alejada de los focos durante estos tres meses, la presentadora ha reaparecido en el plató de 'Y ahora Sonsoles' para sincerarse sobre la intensa etapa personal que está atravesando, y hablar de su inminente regreso al trabajo -que se producirá dentro de dos semanas en 'Zapeando'- con la vista puesta en las Campanadas en el que será su 12º año consecutivo recibiendo el Año Nuevo desde la Puerta del Sol en Atresmedia.

Radiante, y presumiendo de que priorizando el tiempo con sus bebés ha sido ella misma la que se ha peinado y maquillado en su vuelta a televisión, Cristina ha confesado que está viviendo esta segunda maternidad de una manera muy diferente a la primera, y que se ha "perdonado" muchas cosas: "Me he reencontrado con la Cristina antigua" ha reconocido, revelando que la experiencia es un grado y los miedos ahora son muy diferentes a cuando tuvo a Laia.

Más sincera que nunca, y dejando claro que ya no le afectan las críticas, la comunicadora ha presumido de que está compaginando la lactancia materna con sus dos hijos y, como ha asegurado, no dejará de darles el pecho -"destete fisiológico"- hasta que ellos quieran, apuntando que podría ser hasta los 7 años, pero que "si tengo que darle la teta a la niña hasta en la Universidad, se la doy". Y es que como ha desvelado, el vínculo que tengo tiene con su hija "es brutal" y cree que "lo mejor que he hecho en mi vida es dar la teta" a pesar de que admite que es "duro", que supone "mucha carga" para la madre, y que la "conciliación es casi imposible". "Pero yo soy feliz" ha afirmado rotunda.

De hecho, la presentadora e influencer suele compartir cómo vive la maternidad con sus seguidores, ya sea mostrando la parte positiva o aquella algo más negativa. En un vídeo reciente recogido por la cuenta "Sevilla magazine", Pedroche se mostraba "desbordada por su maternidad".

"Os juro que no puedo más. Estoy saturada, sobrepasada. Esta mañana he ido al pádel, he ido con la niñas en el coche. Pero hoy he ido muy nerviosa y he estado la clase como torcida, luego he mejorado. He estado intentando grabar unas cosas en casa y es que e simposible con dos niños. No sé cómo lo hace la gente", decía en el vídeo con una voz angustiada. Este vídeo lo compartía la influencer Diana Saenger Escolà y en él apuntaba que "lo de Cristina Pedroche ya roza la parodia". "Las madres reales no tienen toda la ayuda del mundo, ni pausas entre el pádel y el contenido patrocinado", aseguraba en su publicación que ha recibido críticas a favor y en contra, por igual.

"Me gustan mucho tus vídeos pero creo que aquí te has equivocado. No likes a costa de otra mujer, de otra madre", declaraba la actriz Dafne Fernández. "Mira que me gustan tus videos. Pero esta vez no estoy de acuerdo contigo. Que otras madres no tengan los mismos privilegios que esta mujer, no significa que hay que menospreciar sus sentimientos, su cansancio y su maternidad", aseguraba otra seguidora.

"“Todo el rato me pregunto cómo lo hará la gente (pobre) si yo, que soy millonaria y tengo de trabajo grabar un vídeo con el iPhone en casa para que me paguen una millonada, no puedo ni ir a pádel"; "A las que la apoyáis, sois conscientes de que está hablando de SU CLASE DE PADEL y muchas de vosotras no tenéis ni tiempo de ir al baño tranquilas?", eran otros de los comentarios.