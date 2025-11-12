Rocío Carrasco, Alba Carrillo y Cristina Cifuentes se lanzan a la aventura en 'Hasta el fin del mundo'
Seis parejas de famosos recorren 15.000 kilómetros por Latinoamérica sin móviles, sin aviones y con solo 1.300 euros.
Carlos Merenciano
TVE ha dado el pistoletazo de salida a ‘Hasta el fin del mundo’, su nueva gran apuesta de entretenimiento presentada por Paula Vázquez, que llega esta noche a La 1 a partir de las 23:00 horas. El reality reúne a seis parejas de rostros conocidos que viajan por América Latina enfrentándose a un desafío inédito: recorrer más de 15.000 kilómetros sin utilizar aviones ni teléfonos móviles, y con un presupuesto limitado de 1.300 euros, equivalente al precio de un billete aéreo entre Costa Rica y Ushuaia.
Entre las participantes destacan nombres que nadie esperaba ver juntos en una aventura de este calibre. Rocío Carrasco comparte equipo con la cantante Anabel Dueñas, mientras que Alba Carrillo forma tándem con la expolítica y abogada Cristina Cifuentes. También se suman la actriz y humorista Yolanda Ramos con su sobrina Ainoa Olivares; Jedet junto a Andrea Compton; Nia con el cantante J Kbello; y Aldo Comas con el actor José Lamuño.
A lo largo del viaje, los concursantes cruzarán ocho países —de Costa Rica a Chile— conviviendo con comunidades locales, aprendiendo sus costumbres y enfrentando retos físicos, emocionales y culturales. Sin GPS ni internet, deberán decidir cómo desplazarse, dónde dormir y cómo administrar su dinero. Si se quedan sin fondos, tendrán que trabajar para continuar avanzando.
El formato, producido por RTVE junto a Zeppelin (Banijay Iberia), es la versión española del exitoso ‘Race Across the World’ de la BBC. Más allá de la competición, busca mostrar el lado más humano y solidario de sus protagonistas, que se verán obligados a colaborar y confiar en los demás para superar cada etapa. Una aventura que promete emociones fuertes, choques de personalidad y la transformación personal de algunos de los rostros más conocidos de la televisión española.
