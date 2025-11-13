Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El abogado de Cayetano Rivera visita a su defendido para esclarecer los hechos tras su accidente de tráfico: "Siempre hay versiones"

Esto es lo que ha contado

El abogado de Cayetano Rivera visita a su defendido para esclarecer los hechos tras su accidente de tráfico: &quot;Siempre hay versiones&quot;

El abogado de Cayetano Rivera visita a su defendido para esclarecer los hechos tras su accidente de tráfico: "Siempre hay versiones" / Telecinco

Benito Domínguez

EP

Joaquín Moeckel se ha reunido este jueves con Cayetano Rivera en el domicilio del torero tras el accidente que tuvo hace unos días cuando se estampó su vehículo contra una rotonda y arrancó de cuajo dos palmeras a la entrada de la exclusiva urbanización en la que reside a las afueras de Sevilla.

El abogado de Cayetano ha asegurado que su cliente "está bien, un poco aturdido desde el golpe del accidente, pero sereno, tranquilo" y, sobre todo, "agradeciendo que nada más hubo daños materiales".

Moeckel ha desvelado que el motivo de su visita es porque "tengo que hablar con él de lo que está aconteciendo" porque "la policía tiene una versión de los hechos, yo tengo que esclarecerla con él y en base a lo que yo vea que existe tomaré una decisión jurídica".

En cuanto a la polémica que hay servida respecto a la negativa de Cayetano de someterse al control de alcoholemia, su abogado ha asegurado que "siempre hay versiones", pero ha recalcado que el torero no estaba en sus plenas capacidades por el golpe.

"Si la persona que está recibiendo esa información no está en su mejor momento, se le ha ofrecido la prueba de alcohol y esta persona no ha sido consciente, es lógico que no haya sabido responder", ha explicado. Además, ha comentado que no sabe si llegarán a ir a juicio por este tema: "No lo sé, ya lo veremos".

Noticias relacionadas y más

Altercado con la policía

Por último, Moeckel ha informado que "los Juzgados de Instrucción de Madrid han archivado la causa" en la que estaba envuelto Cayetano tras su altercado con la policía hace unos meses "entendiendo que no se dan los elementos típicos de decir que una persona haya sufrido un delito de atentado policial". En ese aspecto, ha reconocido que "es satisfactorio que se demuestre que los atestados policiales no son una materia que no se puedan tocar".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Emergencias pone en alerta a todos los asturianos: 'Cierre ventanas y puertas, y aléjese de cornisas, muros y árboles
  2. El templo de la hostelería asturiana que cerrará sus puertas a finales de año: 'Es mucho más que una sidrería, es un verdadero centro cultural de Avilés
  3. Muere un hombre en un accidente de madrugada en Grado: un vigilante encontró el coche en la carretera y llamó a Emergencias
  4. Gran despliegue por el monte para encontrar a Tomasín, 'el rambo de Tineo': sus últimas palabras antes de desaparecer y la preocupación porque 'ya no está como para dormir a la intemperie
  5. El pueblo asturiano de Banksy: esta es la original y desconocida aldea llena de retratos de sus vecinos en puertas, ventanas y fachadas
  6. Largas filas en Lidl para hacerse con la aspiradora cuadrada que cabe en una mano y deja bordes de ventanas, mesas y suelos, nuevos: despídete de frotar
  7. Los narcos dominicanos instalados en Gijón, la primera Crime as a Service (CaaS) en España, ofrecían sus “servicios” a bandas de todo el país: “vuelcos”, “amarres”, “dar piso”…
  8. Aterriza por tiempo limitado en Lidl la mopa de vapor low cost que deja desde moquetas a ventanas y persianas como recién compradas

Madrid On Ice contará con actuaciones musicales en directo, talleres, atracciones infantiles y una fanzone de acceso libre fuera del estadio

Madrid On Ice contará con actuaciones musicales en directo, talleres, atracciones infantiles y una fanzone de acceso libre fuera del estadio

Escuelinas casi vacías en la huelga de las educadoras de infantil en Asturias (y muchos padres "comprensivos" con un "plan B" para sus hijos)

Escuelinas casi vacías en la huelga de las educadoras de infantil en Asturias (y muchos padres "comprensivos" con un "plan B" para sus hijos)

El gol regatea a los delanteros: el curioso porcentaje que solo superan los azules en toda la Primera División

El gol regatea a los delanteros: el curioso porcentaje que solo superan los azules en toda la Primera División

Langreo aprueba por unanimidad el crédito para reponer la ayuda a quince mujeres víctimas de violencia de género (perdida al solicitarse fuera de plazo)

Langreo aprueba por unanimidad el crédito para reponer la ayuda a quince mujeres víctimas de violencia de género (perdida al solicitarse fuera de plazo)

El turismo generó el año pasado en Asturias 2.818 millones y 46.900 empleos: estas son las claves del informe presentado en Gijón

El turismo generó el año pasado en Asturias 2.818 millones y 46.900 empleos: estas son las claves del informe presentado en Gijón

El final más insólito para el asturiano Arbidel González, que se proclama campeón de España en el 100 mariposa

El final más insólito para el asturiano Arbidel González, que se proclama campeón de España en el 100 mariposa

Ana Obregón rompe en lágrimas tras recibir un premio: "A mi lo que me importa es el valor humano de las personas"

Ana Obregón rompe en lágrimas tras recibir un premio: "A mi lo que me importa es el valor humano de las personas"

Corvera pide ampliar el convenio con la SGAE para bonificar las fiestas organizadas por las asociaciones vecinales

Corvera pide ampliar el convenio con la SGAE para bonificar las fiestas organizadas por las asociaciones vecinales
Tracking Pixel Contents