El abogado de Cayetano Rivera visita a su defendido para esclarecer los hechos tras su accidente de tráfico: "Siempre hay versiones"

Joaquín Moeckel se ha reunido este jueves con Cayetano Rivera en el domicilio del torero tras el accidente que tuvo hace unos días cuando se estampó su vehículo contra una rotonda y arrancó de cuajo dos palmeras a la entrada de la exclusiva urbanización en la que reside a las afueras de Sevilla.

El abogado de Cayetano ha asegurado que su cliente "está bien, un poco aturdido desde el golpe del accidente, pero sereno, tranquilo" y, sobre todo, "agradeciendo que nada más hubo daños materiales".

Moeckel ha desvelado que el motivo de su visita es porque "tengo que hablar con él de lo que está aconteciendo" porque "la policía tiene una versión de los hechos, yo tengo que esclarecerla con él y en base a lo que yo vea que existe tomaré una decisión jurídica".

En cuanto a la polémica que hay servida respecto a la negativa de Cayetano de someterse al control de alcoholemia, su abogado ha asegurado que "siempre hay versiones", pero ha recalcado que el torero no estaba en sus plenas capacidades por el golpe.

"Si la persona que está recibiendo esa información no está en su mejor momento, se le ha ofrecido la prueba de alcohol y esta persona no ha sido consciente, es lógico que no haya sabido responder", ha explicado. Además, ha comentado que no sabe si llegarán a ir a juicio por este tema: "No lo sé, ya lo veremos".

Altercado con la policía

Por último, Moeckel ha informado que "los Juzgados de Instrucción de Madrid han archivado la causa" en la que estaba envuelto Cayetano tras su altercado con la policía hace unos meses "entendiendo que no se dan los elementos típicos de decir que una persona haya sufrido un delito de atentado policial". En ese aspecto, ha reconocido que "es satisfactorio que se demuestre que los atestados policiales no son una materia que no se puedan tocar".