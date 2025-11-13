Ana Obregón rompe en lágrimas tras recibir un premio: "A mi lo que me importa es el valor humano de las personas"

Ana Obregón vivió este miércoles una jornada repleta de emoción. La bióloga recibió en una gala celebrada en Madrid -y en la que deslumbró con un diseño de lunares blancos sobre fondo negro- el premio solidario Denominación de Origen La Mancha 2025 por su impresionante trayectoria de varias décadas en el mundo del espectáculo.

Preocupada porque como explicó a su paso por el photocall su nieta Ana Sandra, de 2 años y medio, está malita con una gastrointeritis por la que incluso tuvo que acudir a urgencias, la actriz y bióloga subió al escenario para recoger su galardón y, sin poder contener las lágrimas, quiso dedicar este reconocimiento tan especial -dotado con 5.000 euros que ha anunciado que donará a la Fundación Aless Lequio- a su hijo y a la pequeña que ha devuelto la sonrisa y las ganas de vivir tras el fallecimiento de Aless en mayo de 2020.

"Han sido más de tres décadas que sigo estando aquí, yo creo que he vivido más tiempo dentro de un plató que fuera. He tenido la suerte, que no tiene todo el mundo, de trabajar en lo que a mí me gusta. Es un verdadero lujo estar en series, ser actriz, presentadora, dar las Campanadas... Así que mi vida era muy bonita hasta que no lo fue" ha comenzado.

"Dejó de ser bonita cuando a los 25 años le diagnosticaron a mi hijo un cáncer muy agresivo, el sarcoma de Ewing, que es un tipo de cáncer que afecta solamente a niños y a jóvenes, y en el que, desgraciadamente, pero como en todos los tipos de cánceres, en España se destina muy poquísimo, bueno, nada, nada de dinero a la investigación" ha añadido, reivindicando que "nos olvidamos que en España cada día mueren 300 personas de cáncer y cada día se diagnostican más de 200 personas".

Como ha expresado emocionada, "no hay dinero para investigar cuando la investigación es lo único que salva vidas. En el caso de la fundación de mi hijo, la fundación, Aless Lequio, este era el deseo de mi hijo. Recuerdo que él me dijo a mi 'mamá, yo no sé lo que va a pasar, pero... Estoy escribiendo un libro porque quiero que todos los derechos de autor vayan a una fundación que lleve mi nombre'. Y bueno, pues es lo que he intentado, superar el dolor ayudando a los demás, que es una forma bastante buena de superar el dolor".

"Estoy muy emocionada, gracias por este premio solidario. Mira, no tanto que en el fondo mi carrera, en serio, me importa poco. A mí lo que me importa es el valor humano de las personas. Porque, como decía mi hijo, cuando te vas, al final lo único que te llevas es el tiempo y el amor que has dedicado a las personas que quieres. Así que yo agradezco más que nada esta donación de cinco mil de euros, que nos viene de maravilla, que me premien por mi carrera, porque eso ha sido fácil. Eso ha sido tirado, he tenido la suerte de hacer lo que yo quería" ha admitido, quitando hierro a su trayectoria y comparándola con su calidad humana.

Lágrimas

Un conmovedor discurso que ha terminado rota en las lágrimas declarando públicamente su amor por su hijo Aless, y su nieta Anita: "Solo quiero y necesito dedicar este premio al amor de mi vida que está en el cielo, y al amor de mi vida que está en la tierra. Gracias."