David Bustamante, muy orgulloso tras su gran triunfo: "Me va muy bien"
Esto es lo que ha contado
A pocos días de poner el broche de oro a su gira 'Inédito' con un concierto único que se celebrará el próximo 30 de noviembre en la madrileña plaza de toros de Las ventas, y en plena promoción por el lanzamiento de su nuevo perfume -y ya van 13- David Bustamante ha visitado 'La Revuelta' y, una vez más, ha demostrado su buena sintonía con David Broncano confesándole el secreto de su impactante cambio físico.
Justo un año después de su última visita al programa de TVE, y con 20 kilos menos, el cantante de San Vicente de la Barquera ha confesado que se siente mejor que nunca. Y no solo por su nuevo aspecto, mucho más musculado y definido, sino por haber cambiado sus hábitos de vida en su día a día con unos sencillos gestos que, como ha asegurado, son la clave de que a sus 43 años esté en su "prime".
"Yo me pongo el despertador a las 7:30 pero me levanto a las 6. Salgo a caminar en ayunas una hora u hora y media, luego voy al gimnasio, y luego desayuno. Me va muy bien" ha explicado, asegurando que lejos de 'dietas milagro', su pérdida de peso se debe a la constancia y la disciplina: "No como dulces. No paso nada de hambre, simplemente como muy bien y más que nunca, y como mucho pescado", ha revelado de lo más sonriente.
Entre bromas, Bustamante también ha recordado su pasado como futbolista y como albañil antes de saltar a la fama en la primera edición de 'Operación Triunfo'. "Aficionado, pero muy buen futbolista. También fui oficial de segunda que armaba 35 metros diarios. De eso no tenéis ni idea porque ahora todo es pladur, escacháis al vecino", ha contado, reconociendo que como tiene vértigo siempre intentaba evitar los tejados para trabajar poniendo suelos.
Preguntas clásicas
Respecto a las preguntas clásicas de Broncano de cuánto dinero tiene en el banco, y cuántas relaciones sexuales ha mantenido este mes -en su última visita a 'La Resistencia' confesó ante la divertida mirada de su novia Yana Olina que "un punto por día, todos los días"- en esta ocasión ha intentado 'escaquearse', aunque no se ha librado de contestar si se vería formando un dúo con Andy o con Lucas tras la polémica separación del dúo gaditano: "Andy y Busta o Bustamandy", ha exclamado entre risas. "Sé lo que vosotros, que se les rompió el amor. Les deseo lo mejor, hacía mucho que no coincidía con ellos", ha zanjado.
