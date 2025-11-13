La emotiva felicitación de Mar Flores a su hijo por su cumpleaños: "El primer hombre de mi vida"

Mar Flores ha zanjado los rumores de mala relación con su hijo Carlo Costanzia publicando unas fotografías y una dedicatoria que es toda una declaración de amor para felicitarle en su 33 cumpleaños.

"Hace 33 años di a luz al primer hombre de mi vida, quien desde siempre me llama Ma, y el que llegó para cambiarlo todo", comenzaba diciendo la modelo. "Carlo, estoy muy orgullosa de ti: de quién eres, de lo que has construido y de todo lo que has conseguido con tu esfuerzo y tu corazón", expresaba.

Además, Mar le ha dado las gracias "por el mayor regalo que me has dado, convertirme en abuela. Te quiero infinito", demostrando así que su relación no está nada distanciada como se ha llegado a asegurar en los últimos meses.

Memorias

Después de que la colaboradora de televisión publicase sus memorias y expusiera en ellas el infierno que vivió con el padre de Carlo, todo apuntaba a que entre madre e hijo habían existido diferencias. Sin embargo, con esta publicación Mar vuelve a acallar todas esas voces que señalaban una mala relación.