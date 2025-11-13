Gloria Camila Ortega estalla contra María Patiño: "Todavía no han entendido que no me callo ante las mentiras"

No somos nadie, el programa presentado por María Patiño en Ten, no deja a nadie indiferente. Ni siquiera a los famosos de los que habla, como es el caso de Gloria Camila Ortega, quien acabó estallando contra la presentadora de No somos nadie: "Todavía no han entendido que no me callo ante las mentiras".

La hija de Rocío Jurado ha publicado una story en su perfil oficial de la red social de Instagram donde se dirige directamente a la conductora de No somos nadie, a la que dice, "lo que me sorprende no es lo que se dice, sino lo que se inventa. Hay quien habla con una seguridad que no se sostiene en hechos, solo en opiniones mal informadas, confundir decir la verdad con atacar solo demuestra que algunos no soportan que se les desmonten los cuentos".

Sigue Gloria Camila asegurando que "yo no he entrado en ninguna relación ni en asuntos ajenos, pero claro, cuesta aceptar que una chica joven vea con más claridad lo que otros llevan años fingiendo no ver: dónde hay amor, dónde ya no lo hay y quién está intentando aprovechare del silencio de los demás. A muchos les incomoda que alguien ponga limites, porque se les acaba la impunidad".

"Siempre ha intentado ayudar"

Termina asegurando que "la famosa niña con gatitos dentro, al menos, siempre ha intentado ayudar, orientar y sacar los mejor de quienes la rodean. No necesito hundir a nadie para brillar, y ahí está precisamente el problema: hay quienes solo destacan cuando inventan, señalan o tergiversan. Que se acostumbren, porque ya van varios años y todavía no han entendido que no me callo ante las mentiras".