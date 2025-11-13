Jedet habla sobre la ruptura de los Javis: "Tienen una privacidad"

Muy amiga de Javier Calvo y Javier Ambrossi desde que la lanzaron al estrellato como protagonista de su serie 'La Veneno', Jedet ha sido la última persona cercana a 'Los Javis' en pronunciarse sobre su inesperada ruptura sentimental después de 13 años de relación.

Una separación que se produjo hace meses aunque no trascendiese públicamente hasta ahora, y sobre la que la actriz prefiere mostrarse discreta. Mientras ha salido a la luz que el hermano de la actriz Macarena García habría recuperado la ilusión con un técnico de la industria audiovisual con el que llevaría viéndose varios meses, la artista ha dejado claro que "cualquier cosa que decidan es apropiada". "Sé que se aman y les deseo siempre lo mejor a los dos. Al final las relaciones de pareja son de dos y creo que sobra la opinión de todo el mundo" ha expresado, reconociendo que aunque no sabe nada del supuesto amigo especial de Ambrossi, "si lo supiera no hablaría".

"Yo lo que entiendo es que cada pareja es un mundo, tiene una privacidad, una experiencia vital conjunta y que decidas lo que decidan como pareja, está bien. Eso es su asunto" ha añadido rotunda, convencida de que su ruptura sentimental no afectará a lo profesional: "Ellos son dos genios, los amo, los admiro profundamente, les debo mucho en mi carrera. Es como los hijos, cuál eliges que no te duela. Amo a los dos. Y creo que aún tienen mucho que contarnos juntos, como pareja artística".

Soltera

En cuanto a ella, Jedet nos ha contado que "voy a hacer un año soltera en dos meses" y, como asegura, "estoy mejor que nunca porque cuando te quitas de sitios donde no debes estar, de personas que te pudren, siempre floreces. Estoy muy contenta y lo mejor que me pasó en mi vida fue esa ruptura".