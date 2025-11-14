De su pulla a Sánchez a su inesperado comentario a Feijóo: así fue el paso de Mariano Rajoy por 'El Hormiguero'
El expresidente del Gobierno visitó el programa de Pablo Motos para presentar su libro ‘El arte de gobernar’ y dejó titulares sobre Sánchez, Feijóo, las redes sociales y el futuro del país
Carlos Merenciano
Mariano Rajoy cerró la semana en 'El Hormiguero' con una entrevista en la que, entre bromas y reflexiones, demostró que su particular estilo de comunicación sigue intacto. El expresidente del Gobierno acudió al programa de Antena 3 para presentar 'El arte de gobernar. Secretos y fundamentos humanos de la sabiduría política', un libro en el que recopila sus aprendizajes al frente del Ejecutivo y sus reflexiones sobre el presente político.
“El título no lo he puesto yo, lo ha puesto mi editor, pero dado que él no está aquí voy a contestar yo”, explicó con su habitual ironía. “Creo que el principal secreto de gobernar bien es que no se deben contar todas las que se producen en el Congreso de los Diputados. Siempre teniendo en cuenta el interés general de los ciudadanos”, añadió Rajoy, provocando las risas del público y del propio Motos.
Durante su conversación, el exmandatario no rehuyó la actualidad. Aseguró que España atraviesa “el periodo más sombrío políticamente desde que se aprobó la Constitución” y denunció que “hay un Gobierno que tiene que gobernar y no gobierna, ni tiene presupuestos, ni mayoría, ni aprueba leyes”. También aprovechó para definir al PP como “la única fuerza política que está en la sensatez, el sentido común y la Constitución”.
Uno de los momentos más comentados llegó cuando Motos le pidió imaginar que Pedro Sánchez acudía a una firma de su libro. Rajoy, fiel a su estilo, respondió: “Le pondría: celebro tenerle aquí y espero que la lectura de este libro le sirva para aprender algunas cosas”. Y, si el que se presentara fuera Alberto Núñez Feijóo, añadió entre risas: “Prácticamente lo mismo, pero que se lo lea no vaya a ser que quede algo pendiente”.
Rajoy también reflexionó sobre el poder, la soledad de gobernar y la importancia de saber marcharse a tiempo: “Eso aplica a todos, al futbolista, al médico o al político. Cuando te empeñas en aferrarte a un cargo, mal asunto”. Además, abogó por una regulación de las redes sociales, donde, según dijo, “un energúmeno tiene mucho más tirón que un premio Nobel”.
Entre anécdotas personales, Rajoy reveló que no cambió los muebles de la Moncloa al llegar al poder y que, ya retirado, ha hecho el Camino de Santiago: “Nací allí y no lo había hecho por falta de tiempo. Salí reconfortado, se lo recomiendo a todo el mundo”.
