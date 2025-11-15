La confesión de Kiko Rivera tras divorciarse de Irene Rosales: "Dormíamos en cuartos separados, no había nada"

Kiko Rivera se ha sentado en el plató de '¡De viernes!' tras más de tres años sin aparecer por las instalaciones de Telecinco. Sin pelos en la lengua, el hijo de Paquirri ha hablado del accidente que sufrió su hermano Cayetano Rivera y de su divorcio con Irene Rosales.

Lo primero de lo que ha hablado el dj es del accidente que sufrió Cayetano Rivera el pasado domingo cuando se estampó contra una palmera con su furgoneta en la urbanización donde vive. Asegurando que su hermano "es un pilar fundamental en mi vida a día de hoy", ha dejado claro que "a él no le gusta que se hable de su vida, he hablado con él y sé que está bien".

Eso sí, Kiko ha confesado que Cayetano "está preocupado por la repercusión que está teniendo", pero para él "sigue siendo una persona ejemplar" a pesar "de haber cometido errores como cometemos todos". "Estoy con él, apoyándole y la próxima vez cojo yo el coche", decía en tono bromista.

"Quizás esté ahora disfrutando un poco más de su soltería, que no la ha tenido hace mucho tiempo", ha comentado Kiko, que también ha explicado que tiene muy buena relación con él y que se ven todas las semanas ahora que el torero también vive una situación sentimental parecida a la suya: "Me ha ayudado mucho estos meses".

"No hay comunicación ninguna, que dormimos en cuartos separados, que no hay nada"

El dj ha asegurado encontrarse "muy bien, probablemente en el mejor momento de mi vida" y aclarado que con ella habla "diariamente" porque "es la madre de mis hijos y eso hace que tengamos que hablar todos los días y nos llevamos muy bien", pero solo se trata de una relación buena "referente a nuestras hijas".

En cuanto a su divorcio, Kiko ha desvelado que "el matrimonio estaba roto desde hace bastante tiempo" y que "fue difícil dar ese primer paso", pero cree "al final ambos estábamos en el mismo pensamientos y creo que en cierta parte le quito un peso de encima".

¿Qué fue lo que le hizo tomar esa complicada decisión? Kiko ha confesado que se dio cuenta que "no hay comunicación ninguna, que dormimos en cuartos separados, que no hay nada" y "llegó un punto en el que no se podía más".

Kiko ha contado que vivió dos etapas, en la primera etapa "siento más apego a mi exmujer y ahí parecía que todo volvía a ser como al principio" y al final "veo mi matrimonio desde otra perspectiva". Tras volver de las vacaciones se sienta con ella a hablar e "Irene me da la razón". A partir de entones "tuvimos que convivir varias semanas en la misma casa", algo que "fue muy difícil" porque "tuve mis dudas, pero a día de hoy sé que fue lo correcto".

El hijo de Isabel Pantoja sí que ha reconocido que le ha costado "un poco más" que a su exmujer "el hecho de acostumbrarme a mi nueva vida" porque ha visto a Irene "muy feliz desde el primer momento".