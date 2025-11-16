El zasca de Emma García a la ex de Kiko Rivera por negarse a responder a una pregunta: "Lo sabías"
La presentadora le aclara a Jessica Buena que había sido informada de que se iba a tratar ese tema en el programa
Emma García no tiene pelos en la lengua y lo ha demostrado a lo largo de su carrera como presentadora en Telecinco. Su cercanía y su naturalidad la han llevado a ser uno de los rostros más conocidos de la cadena. Y con esta naturalidad que le caracteriza le dedicó un zasca a Jessica Bueno durante el programa de "Fiesta" de este sábado.
La presentadora conectó con el plató de "Bailando con las estrellas". En mitad del revuelo mediático que hay en torno a las dos entrevistas que ha concedido Kiko Rivera al programa de '¡De viernes!', Jessica Bueno (expareja de Kiko y madre del primero de sus hijos) acudía al programa de baile como invitada tras su paso por Supervivientes All Stars. Emma García le preguntó por el baile y, tras esas primeras cuestiones, le pidió una valoración de la entrevista de su ex. A lo que Jessica respondió con un "de este tema no voy a hablar; ahora mismo solo tengo en la cabeza los pasos de baile para que no se me olviden".
Ante la negativa de Jessica Bueno a hacer ningún comentario sobre la entrevista, la presentadora vasca quiso recordarle algo. "Tú sabías que te íbamos a preguntar por esto", le espetó. En un tono agradable y conciliador, Emma García le explicó a los telespectadores que antes de la conexión, la ex de kiko había sido informada de que le haría una pregunta sobre las polémicas declaraciones de Kiko Rivera y ella no mostró problema.
Bueno no quiso entrar en polémicas y agradeció a Emma y al progarma "Fiesta" el cariño con el que siempre la han tratado.
El divorcio de Kiko Rivera
Kiko Rivera se ha sentado en el plató de '¡De viernes!' tras más de tres años sin aparecer por las instalaciones de Telecinco. Sin pelos en la lengua, el hijo de Paquirri ha hablado del accidente que sufrió su hermano Cayetano Rivera y de su divorcio con Irene Rosales.
El dj ha asegurado encontrarse "muy bien, probablemente en el mejor momento de mi vida" y aclarado que habla con Irene Rorsales "diariamente" porque "es la madre de mis hijos y eso hace que tengamos que hablar todos los días y nos llevamos muy bien", pero solo se trata de una relación buena "referente a nuestras hijas".
En cuanto a su divorcio, Kiko ha desvelado que "el matrimonio estaba roto desde hace bastante tiempo" y que "fue difícil dar ese primer paso", pero cree "al final ambos estábamos en el mismo pensamientos y creo que en cierta parte le quito un peso de encima".
¿Qué fue lo que le hizo tomar esa complicada decisión? Kiko ha confesado que se dio cuenta que "no hay comunicación ninguna, que dormimos en cuartos separados, que no hay nada" y "llegó un punto en el que no se podía más".
