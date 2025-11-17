Ex compañeros de profesión de Terelu Campos sentencian su obra de teatro y lo que opinan los espectadores: "El público es sobreano, hay que aceptar que no te quieren""

¿Ha fracasado Terelu Campos en su debut como actriz teatral junto al actor y director César Lucendo con la obra 'Santa Lola'? Tras su comentadísimo estreno en el emblemático teatro Calderón de Madrid -en el que se especuló con que la venta de entradas habría sido floja-, el programa 'No somos nadie' de TenTv ha revelado que las personas que apostaron por la hija de María Teresa Campos están "decepcionadas" porque "la obra no ha tenido tirón" y porque "un rechazo" a la figura de la colaboradora ha provocado la ausencia de público en las diferentes ciudades en las que ha actuado desde que se estrenó en Valladolid el pasado mes de abril. De ahí que, como asegura el magazine presentado por María Patiño, "la obra estaría pendiendo de un hilo".

Y aunque Lara Dibildos -productora de la obra e íntima amiga de la madre de Alejandra Rubio- ha negado esta información rotundamente, Pipi Estrada se la cree a pies juntillas y no ha dudado en dar la 'estocada final' a Terelu, con la que protagonizó una mediática historia de amor entre 2003 y 2006.

"No ha ido la cosa bien, ¿verdad? Pero bueno, es que cada cosa tiene que... Es decir, al final, el público es soberano y decide y elige los actores, elige a las personas y la verdad que me da un poco de rabia. Me da un poco de tristeza. Estaba todo claro, ahí no había ni Blas, eso era una tristeza tremenda, pero ¿Sabes qué pasa? Que el público sabe elegir y, sobre todo, es inteligente a la hora de elegir y hay cosas que, a veces, hay que aceptar que no te quieren, que no te quieren" ha apuntado demoledor.

"Por mucho que patalees, por mucho que quieras eso tal, la gente es la que manda, es la que manda y la que decide. Y la prueba está que al teatro no ha ido ni Blas, ni Epi, ni Blas. Lo que está claro es que algo pasará para que haya ese rechazo. Evidentemente hay que hacer una reflexión para que no te rechacen" sentencia, dejando claro que cree que Terelu despierta más antipatía que otra cosa.

No solo en su faceta como actriz, ya que como ha contado ante las cámaras de Europa Press en su visita al Rastrillo Nuevo Futuro, "mi kioskera dice 'sufro cuando tengo una portada de las Campos. Sufro porque es que al final de la semana, cuando llega el viernes a la hora de la recogida, tengo que devolver todas las revistas.' Entonces, si mi kiosquera dice que cada vez que sale una portada de Las Campos tiene que devolver las revistas, pues algo pasa. Y da igual que sea la madre, la hija, el Espíritu Santo, el sobrino, el yerno, los que sean". "Es decir, hay una reacción de los que lo ven y dicen de absoluta indiferencia. ¿Sabes qué pasa? Que la gente te puede querer más o te puede querer menos, pero lo que es la muerte es la indiferencia. La indiferencia es tremenda" afirma demoledor.

Y de una expareja a otra, ya que la prensa ha preguntado a Pipi cómo se encuentra Miriam Sánchez tras las preocupantes informaciones que surgieron sobre su salud mental hace unos meses. Y para nuestra sorpresa el tertuliano ha revelado que "no tengo libertad para hablar de esto". "Yo con todo el cariño en su momento hablé, siempre lo he hecho con ánimo de sumar y de arreglar situaciones, pero en este momento no tengo libertad y por lo tanto lo único que deseo es que todo esté bien" ha explicado cabizbajo, defendiendo que cuando se pronunció sobre el delicado momento que atravesaba la madre de su hija "actué con toda la nobleza, actué con la mejor manera, pero se ha entendido".

Por último, el ex de Terelu se ha mostrado "impresionado" por el trágico fallecimiento de la actriz Encarnita Polo en la residencia de ancianos en la que vivía a manos de un compañero que presuntamente la habría estrangulado en su habitación: "Me he quedado de piedra. Nunca pensé que pudiese tener una muerte de estas características. Es tremendo, es tremendo. Una cosa increíble. Parece como un sueño, una pesadilla".