Kiko Rivera confirma arrepentido en la entrevista tras su separación de Irene Rosales lo que ocurrió en "la noche más terrorífica": "Entendería que jamás me perdonase, pero no puedo dar marcha atrás..."

Kiko Rivera ofreció una entrevista de lo más sincera en '¡De viernes!' en la que habló de su separación con Irene Rosales, del accidente de su hermano Cayetano y sus relaciones familiares... pero lo cierto es que no se lo puso fácil a los colaboradores de televisión, con los que tuvo algún rifirrafe.

El hijo de Isabel Pantoja estuvo a la defensiva al tratar algunos de los temas más peliagudos de su vida, como el de la relación con su hermana Isa o los altercados que la joven vivió cuando era pequeña en Cantora.

Sintiendo que los colaboradores tenían una opinión clara respecto al comportamiento que el clan Pantoja ha tenido siempre con Isa, Kiko les recriminó en muchas ocasiones no ser objetivos. Además, aseguró que su hermana no había sido una "santa" aunque reconoció también haberse equivocado con ella.

Hace casi un año desde que Isa Pi se sinceraba como nunca en '¡De viernes!' sobre su dura infancia, detallando un durísimo episodio en el que Kiko Rivera era uno de los principales protagonistas de un momento que, para ella, fue una completa pesadilla: su hermano la obligó a quitarse la ropa y empezó a regarla con una manguera. Sobre este tema, hablaba el DJ con Santi Acosta en su scoop, confirmado el relato de su hermana y explicando el porqué de su comportamiento aquella fatídica noche. En el plató, Kiko Rivera volvía a enfrentarse al duro testimonio de su hermana tratando algunos de los polémicos momentos que Isa Pi relató en su entrevista hace un año, como el de la manguera. Tras volver a visualizar las dolorosas imágenes de su hermana contando el suceso, el hijo de la tonadillera, al borde del llanto, tomaba la palabra y, muy arrepentido por ese oscuro capítulo de su vida, decía: "No me quiero justificar. Asumo mis errores, mi comportamiento fue horrible"

"No me siento orgulloso de eso, pero la situación pudo conmigo", continuaba diciendo un emocionado Kiko Rivera. Aún así, el hijo de Isabel Pantoja aclaraba: "No le quité la ropa, pero si le di con la maguera. Fue un episodio horrible y nadie hacia nada. Yo ahí tendría como 29 años. Estaba en plena época chunguísima. Cuando escucho a mi hermana decir: "Este no es mi hermano". Evidentemente, no lo era". Seguidamente, el famoso pedía perdón a su hermana Isa Pi: "Es algo que no me perdonaré jamás en la vida. No creo que se lo mereciera ni que fuese lo correcto. Entendería que jamás me perdonase, pero no puedo dar marcha atrás... No tengo ningún tipo de justificación. Le pido disculpas por no haber podido estar a la altura. Lo siento mucho, no puedo decir otra cosa".

Tras su entrevista, Kiko se dejaba ver igual de tenso que en plató y evitó las preguntas de la prensa sobre un posible acercamiento con su hermana. Incluso prefirió no contestar cuando le preguntaban si tiene miedo de las posibles acciones legales que su madre puede tomar contra él.

En el plató de '¡De viernes!', el primo de Anabel Pantoja dejó entrever que después de la emisión de la entrevista que le hicieron en su casa de Sevilla habría tomado la iniciativa de hablar a su hermana y ese acercamiento entre ellos podría haberse dado. Eso sí, quiso quedarse ahí y no dar más detalles al respecto por respeto a ella.