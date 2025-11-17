Rosalía visita el show de Jimmy Fallon y desvela cómo fue la composición de "Lux" en todos sus idiomas

Rosalía continúa expandiendo su impacto internacional tras arrasar en RTVE con su visita de récord a 'La Revuelta'. La cantante catalana viajó este fin de semana a Estados Unidos para sentarse en 'The Tonight Show with Jimmy Fallon', donde desgranó el proceso creativo de "LUX", su álbum más ambicioso. La presencia de la artista levantó gran expectación en NBC, cadena que aprovechó su visita para dedicarle uno de los momentos más destacados del programa.

Cómo se creó 'Lux'

Durante la entrevista, Rosalía explicó cómo afrontó la composición del disco después del éxito mundial de "Motomami". Contó que llevaba años queriendo crear un proyecto influenciado por la música clásica: “Nunca antes había hecho un álbum inspirado en la música clásica y quería que fuera así. Me ha llevado tres años”. También repasó su formación musical y confesó que, aunque su principal instrumento es la voz, comenzó a tocar guitarra y piano siendo muy joven.

Uno de los momentos más comentados de la noche llegó cuando la artista enseñó a Fallon ejercicios de técnica vocal para interpretar "La Perla". El presentador intentó seguir todas sus indicaciones e incluso se atrevió a cantar algunos versos. Rosalía también mostró su faceta más divertida al poner a prueba al presentador con expresiones en español como “tienes la peluca del revés” o “te quiero comer la boca”, dichas en diferentes tonos para que adivinara su intención.

La parte más reveladora llegó cuando habló del proceso de escritura de "LUX" en trece idiomas. Rosalía explicó que su punto de partida fue la lectura de hagiografías: “Estuve aprendiendo sobre diferentes santos de todo el mundo. Y leía, leía y leía muchísimas hagiografías”. De ahí surgió una metodología propia: colocó un mapa en la pared y escogía cada idioma en función del personaje o referencia histórica. “Si quería escribir una canción sobre Juana de Arco, pues quería escribirla en francés”, detalló. Para cada tema escribía “unas veinte estrofas”, que enviaba a un traductor profesional. Después grababa, ajustaba y recurría a hablantes nativos para perfeccionar la pronunciación.

Actriz en 'Euphoria'

La cantante también mencionó su participación en la nueva temporada de 'Euphoria', admitiendo el reto que supuso combinar el rodaje con la creación del disco: “Tuve que partirme la cabeza en dos para tratar de estar en ambas cosas. Fue un gran desafío, pero pude hacerlo”. Entre enseñanzas de palmas, bromas en español y confidencias creativas, Rosalía firmó una de sus entrevistas más completas en la televisión estadounidense.