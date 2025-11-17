El supuesto castigo que puede recibir el hermano de Kiko Rivera en los próximos días: "Pena de entre 6 meses y 1 año de prisión, de 1 a 4 años de retirada del carnet de conducir"

Cayetano Rivera ha sido citado este lunes en el Juzgado de Instrucción número 4 de Alcalá de Guadaira para enfrentarse a un juicio rápido por la actitud que tuvo presuntamente tras el aparatoso accidente que sufrió a las puertas de la urbanización en la que reside a las afueras de Sevilla y en el que arrancó de cuajo dos grandes palmeras tras "comerse" una rotonda.

Según el atestado policial, el torero habría abandonado el lugar del siniestro sin esperar a la Policía y posteriormente, cuando los agentes acudieron a su domicilio, se habría negado en varias ocasiones a someterse a la prueba de alcoholemia, por lo que se enfrentaría a un posible delito de desobediencia a la autoridad que podría acarrearle una pena de entre 6 meses y 1 año de prisión, de 1 a 4 años de retirada del carnet de conducir, y una multa de 80 euros, además de hacerse cargo de la reparación de los destrozos causados, que ascendería a una cantidad superior a los 7000 euros.

Muy enfadado, y acusando a la prensa de estar creando un "circo mediático" en torno a su vida, Cayetano ha llegado puntual a su cita ante el juez y se ha negado a aclarar qué hay de cierto en que no quiso hacerse el test de alcoholemia porque iba ebrio: "No tengo por qué aclarar nada de eso porque cualquier cosa que pueda decir ahora que no pueda probar con hechos es para alimentar este juicio popular al que me estáis sometiendo. No ha pasado nada, ha sido un despiste, ha sido una rotonda" ha sentenciado.

Minutos después ha sido su abogado Joaquín Moeckel el que ha hecho su aparición en los Juzgados de Instrucción de Alcalá de Guadaira y, visiblemente molesto, ha querido aclarar algo: "No he visto todavía de qué se le acusa. No le cita el juez, le cita la Policía Local, esto no es un judicial".

"Saben ustedes la fecha de la comparecencia esta antes que nosotros, no sé si me explico. El jueves pasado o el viernes todavía no estaban en el juzgado los atestados de la policía, una cosa un poco kafkiana, pero bueno. El juicio rápido no puede ser que sepa antes la gente que los atestados, y a mi no me han dado nada. No tengo ninguna actuación, se le citó directamente el día. Ya no es que sea un juicio rápido, es un juicio austero" ha expresado, dejando entrever que la información relativa al accidente de Cayetano se ha filtrado a la prensa antes de que su propio abogado tuviese conocimiento de las diligencias practicadas contra el torero.

Manteniendo que el siniestro se debió a un despiste del exmarido de Eva González al coger el mando que abre la urbanización, Moeckel ha admitido resignado que lo más probable es que el diestro se quede sin el carnet de conducir. "Hombre, si se habla de la desobediencia y tal, pues teóricamente sí, pero bueno, habrá que ver poquito..." ha apuntado, afirmando que "en base a lo que se vea y a lo que decida el cliente me asesoraré y diré, oye, 'esto es lo que hay actuado, ¿qué te parece? ¿Qué me aconsejas?'".