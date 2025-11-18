Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Campanadas 2025/2026

Andreu Buenafuente y Silvia Abril darán las campanadas en TVE

El presidente de RTVE, José Pablo López, ya avanzó hace unos días en redes sociales que será "algo muy diferente" a lo que hemos visto otros años

Los humoristas y presentadores Andreu Buenafuente y Silvia Abril.

Los humoristas y presentadores Andreu Buenafuente y Silvia Abril. / EFE

EFE

Madrid

La pareja cómica Andreu Buenafuente y Silvia Abril serán los presentadores de las campanadas 2025-2026 en la cadena pública TVE, según ha adelantado Informalia y han confirmado fuentes de RTVE a EFE.

El presidente de RTVE, José Pablo López, ya avanzó hace unos días en redes sociales que será "algo muy diferente" a lo que hemos visto otros años.

La apuesta de TVE competirá con las campanadas de Atresmedia, que repite con Cristina Pedroche y Alberto Chicote como presentadores y que por primera vez lo harán de forma conjunta en Antena 3, La Sexta y la plataforma Atresplayer.

