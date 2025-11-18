La verdad de la condena a Kiko Rivera por su juicio de "injurias" y la indemnización que debe pagar: "Un error muy grave porque se dijo delante de muchos millones de personas cosas muy graves"

Aunque muchos ya no se acuerdan, 'Cantora: La herencia envenenada' no solo provocó la ruptura total de Kiko Rivera con su madre, Isabel Pantoja, sino también que el Dj se sentase en el banquillo de los acusados después de que el abogado Ramón Calderón -albacea de la herencia de Paquirri- le denunciase por atentar contra su derecho al honor por afirmar en el programa que se había "compinchado" con la tonadillera para quitarle su herencia, y dirigirse a él como "sinvergüenza".

Y aunque el expresidente del Real Madrid dio la oportunidad al ex de Irene Rosales de que se retractase públicamente de sus palabras por la amistad que tuvo con el malogrado torero, su silencio provocó que le llevase a los juzgados por un felito de injurias y calumnias.

Un juicio por el que Kiko fue condenado a pagar 4000 euros de indemnización más las costas del proceso en mayo de 2022, y sobre el que ahora se ha sincerado Calderón, coincidiendo con la reaparición del Dj en el plató de '¡De Viernes!'.

"Él al final asumió que había cometido un error, me lo dijo en algún mensaje. Y al final en el juicio que yo me vi obligado a iniciar, pues él asumió la culpa y, bueno, ya acabó todo, no he vuelto a tener relación con él, pero ojalá le vaya bien. Hubo una sentencia condenatoria, ellos asumieron que efectivamente había sido un error. Vale que fue un error muy grave porque se dijo delante de muchos millones de personas cosas muy graves y además que no eran ciertas y quedó demostrado" ha explicado, asegurando que "todos los que participamos en el testamento hicimos lo posible para que las cosas se resolvieran como Paco quiso que se hicieran y así lo dijo su testamento yo creo que todos quedaron contentos dentro de lo que es una partición testamentaria que no es fácil".

"Yo a Kiko la verdad es que le conocí muy pequeño, estuve en su bautizo, quería muchísimo a su padre y a su madre también, aunque hace muchísimo que no la veo a ella, le deseo a ella todo lo mejor. Y en definitiva, él es un hijo de unos amigos míos, como lo he hecho con los hijos de Carmen, en fin. Creo que lo importante es que recuerden quién era su padre, cómo era su padre y lo que su padre hizo por ellos, por todos, incluido el pequeño" ha añadido, reafirmándose en sus buenos deseos tanto para Isabel Pantoja como para los hijos de Paquirri.

Y ante la nula relación que Kiko tiene con la tonadillera, Calderón cree que al recordado torero "no le gustaría. Es una mujer que ha vivido para su hijo y han tenido, yo creo, una vida muy unida. A nadie le gusta que un hijo hable mal de su madre. Me parece que será un error, no lo conozco, pero para mí siempre es un error esa relación, porque no sé si es que tiene algún motivo o no, lo desconozco. Pero bueno, en fin. Estoy seguro que Paco no hubiera visto con buenos ojos, no hubiera recibido eso que yo veo en la televisión con buena cara, digamos".