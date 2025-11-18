Del instalador de césped que enamoró a Irene Rosales a la mujer que ha sido caza con el DJ y ha trabajado para su ex: "Muy famosa en Sevilla"

Mientras Kiko Rivera se sentaba en el plató de '¡De Viernes!' y hablaba sin pelos en la lengua sobre su separación de Irene Rosales -confesando que su matrimonio estaba roto hace bastante tiempo y que llevaban seis meses durmiendo en habitaciones separadas sin mantener relaciones-, lejos de ver la reaparición de su exmarido en un plató de televisión, la influencer disfrutaba de un plan muy especial al lado de su nuevo amor. Confirmando que su incipiente noviazgo marcha viento en popa y que ya ha pasado página tras su separación, la andaluza ha aprovechado que este fin de semana no tenía a sus hijas Ana y Carlota para viajar con Guillermo a una de las ciudades más románticas del mundo, Roma.

Y dejando claro que las declaraciones de Kiko no le han afectado en absoluto, y lo enamorada que está del empresario de césped artificial, Irene no ha dudado en abrir el álbum privado de su primera escapada con su novio. A través de su cuenta de Instagram -un post que Guillermo ha reposteado minutos después en su propio perfil- la exnuera de Isabel Pantoja ha compartido un carrusel de imágenes resumiendo su viaje a la ciudad eterna con su amor, en el que han visitado lugares como la Fontana de Trevi, el Coliseo, el Foro Romano, el Vaticano, o el barrio del Trastevere, posando de lo más cómplices y cariñosos ante estos emblemáticos monumentos.

"Grazie Roma per questi giorni magici. Aggiungendo momenti insieme al mio amore" ha escrito Irene de lo más internacional junto a su publicación ("Gracias, Roma, por estos días mágicos. Sumando momentos junto a mi amor") presumiendo del gran momento que está viviendo junto a Guillermo.

En 'El tiempo justo' de Telecinco Jorge Borrajo ha tratado este tema desvelando una bomba: Kiko Rivera, al igual que su exmujer, tiene una nueva ilusión

Después de darse a conocer la noticia de su separación, los medios saltaron con una nueva ilusión por parte Irene Rosales de la cual el cantante desveló en ¡De viernes! que se enteraba de esto a través de la prensa. Sin embargo, no solo ella estaría conociendo a alguien sino que el hijo de Isabel Pantoja está de nuevo con ganas de resurgir su amor. Jorge Borrajo es el encargado de desvelar todos estos detalles desde el plató de 'Tiempo Justo'. En primer lugar asegura que "hay fotos y en saldrá en la portada de 'Semana'. En estas imágenes se ve a un Kiko Rivera de compras y ya no sé cómo poner la etiqueta, podemos decir amiga. Conocemos el nombre y tiene una clínica de estética muy famosa en Sevilla. En ella han pasado muchos personas reconocidos como Pilar Rubio, Irene Rosales...Y bueno este es uno de los días donde se les ha visto juntos hacer compras navideñas para decorar la casa.