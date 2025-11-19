Así es la casa a la que se iría a vivir la hija de Terelu Campos con su pareja y su bebé: un chalet de 1,3 millones de euros

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia querrían dar un paso más en su relación y adquirir su primera vivienda para comenzar de cero con su hijo pequeño lejos de las preocupaciones del alquiler. Al menos, esta es la información que ha publicado la revista Lecturas en exclusiva.

La pareja habría estado interesada en la vivienda de Marta López, un pareado que tiene más de 300 metros cuadrados y piscina, que habría visitado en dos ocasiones: "Una con Carlo y otra con su padre", aseguraba el director de la publicación, Luis Pliego.

Una información que la propia Marta confirmaba al desvelar que era conocedora de que había fotografías que saldrían publicadas en las que se ve a la joven visitando su casa, pero no confesaba el precio por el que está: "Es 1,3 millones de euros", apuntaba Pliego.

Lejos de hablar de ello, Europa Press ha podido preguntarle en exclusiva a Alejandra, pero ha preferido mantener en la incógnita si es cierto que estaría interesada en la casa de su compañera: "Lo siento" y además, se molestaba cuando se le decía que había ido a visitarla con su padre: "Mi padre es una persona anónima ¿vale?".

Jota Caral

el programa El tiempo justo de Joaquín Prat en Telecinco se desplazó hasta la casa de Marta López. “No pensé que fuerais a venir al final”, soltaba Marta, aún con el gesto tenso. Gonzalo, entre bromas, intentaba rebajar la situación, pero la colaboradora dejó claro desde el primer segundo que la exposición de su vivienda no le hacía “ninguna gracia”, especialmente porque dentro estaban sus hijos y la casa “recién llegada del colegio”.

A pesar del disgusto, atendió a la cámara: “Lo entiendo, sé dónde trabajo, pero no me gusta que cosas que hago con compañeros fuera de las cámaras salgan aquí”. Confirmada la información, Marta lo admite resignada: “La casa está en venta, sí”. Se trata de un pareado de 300 metros, con jardín, piscina y garaje, en uno de los barrios más exclusivos de la Comunidad de Madrid. Un “casoplón”, como lo describió uno de los colaboradores. Y sí: 1,3 millones de euros es el precio de salida.

Pero lo que realmente alteró a Marta fue que parte de la intimidad de Alejandra quedara al descubierto por aparecer vinculada a su vivienda. “Ella ha venido a ver la casa, eso no lo puedo negar. Pero lo que haya hecho, preguntádselo a ella. No es agradable que algo que hacemos fuera de cámaras salga así”, insistía. La colaboradora recalcó varias veces que estaba molesta por la situación, aunque tranquila con el programa: “De mí hablo lo que queráis, pero de un compañero, no. Es su intimidad”. Aun así, bromeó con el equipo: “Si la compra Alejandra, le hago rebaja. Y a ti también”.