Estreno invernal
Imanol Arias salta a Netflix con 'Innato', su nueva serie, que ya tiene fecha de estreno
La plataforma estrenará la ficción el próximo 23 de diciembre con el protagonista de 'Cuéntame' y Elena Anaya
Carlos Merenciano
Netflix ya tiene lista su nueva apuesta de suspense para cerrar el año. La plataforma estrenará el 23 de diciembre 'Innato', un thriller psicológico protagonizado por Elena Anaya e Imanol Arias. La serie, compuesta por ocho capítulos de 45 minutos, está producida por Plano a Plano Bilbao e Innato La Serie AIE en asociación con Dynamic Television.
La ficción cuenta con un reparto coral en el que también destacan Emma Suárez, Roberto Álamo, Aura Garrido, Ane Gabarain y Fernando Guallar, junto a intérpretes como Clara Sans, Natalia Huarte, Joana Vilapuig, Ignacio Mateos y Teo Soler, entre otros. Lino Escalera e Inma Torrente firman la dirección de un proyecto que reúne a guionistas como Enrique Lojo, Pablo Roa, Verónica Marza, Fernando Sancristóbal y Pablo Manchado bajo la coordinación de Fran Carballal.
La historia sigue a Sara, una psicóloga que intenta mantener en secreto su pasado familiar: es hija de Félix Garay, un asesino múltiple conocido como “el asesino del gasoil”. Tras años tratando de rehacer su vida junto a su marido y su hijo adolescente, todo se complica cuando Félix sale de prisión mientras aparece una nueva cadena de crímenes que replica los asesinatos de hace 25 años.
Obligada a enfrentarse a lo que siempre quiso dejar atrás, Sara deberá colaborar con la policía para resolver los nuevos casos sin que su propio mundo se desmorone. Entre tensiones familiares, revelaciones y un peligro creciente, Innatoplantea hasta qué punto el pasado puede condicionar lo que somos.
