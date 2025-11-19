Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estreno invernal

Imanol Arias salta a Netflix con 'Innato', su nueva serie, que ya tiene fecha de estreno

La plataforma estrenará la ficción el próximo 23 de diciembre con el protagonista de 'Cuéntame' y Elena Anaya

Imanol Arias salta a Netflix con 'Innato'

Imanol Arias salta a Netflix con 'Innato' / Netflix/Lander Larrañaga

Carlos Merenciano

Madrid

Netflix ya tiene lista su nueva apuesta de suspense para cerrar el año. La plataforma estrenará el 23 de diciembre 'Innato', un thriller psicológico protagonizado por Elena Anaya e Imanol Arias. La serie, compuesta por ocho capítulos de 45 minutos, está producida por Plano a Plano Bilbao e Innato La Serie AIE en asociación con Dynamic Television.

La ficción cuenta con un reparto coral en el que también destacan Emma Suárez, Roberto Álamo, Aura Garrido, Ane Gabarain y Fernando Guallar, junto a intérpretes como Clara Sans, Natalia Huarte, Joana Vilapuig, Ignacio Mateos y Teo Soler, entre otros. Lino Escalera e Inma Torrente firman la dirección de un proyecto que reúne a guionistas como Enrique Lojo, Pablo Roa, Verónica Marza, Fernando Sancristóbal y Pablo Manchado bajo la coordinación de Fran Carballal.

La historia sigue a Sara, una psicóloga que intenta mantener en secreto su pasado familiar: es hija de Félix Garay, un asesino múltiple conocido como “el asesino del gasoil”. Tras años tratando de rehacer su vida junto a su marido y su hijo adolescente, todo se complica cuando Félix sale de prisión mientras aparece una nueva cadena de crímenes que replica los asesinatos de hace 25 años.

Obligada a enfrentarse a lo que siempre quiso dejar atrás, Sara deberá colaborar con la policía para resolver los nuevos casos sin que su propio mundo se desmorone. Entre tensiones familiares, revelaciones y un peligro creciente, Innatoplantea hasta qué punto el pasado puede condicionar lo que somos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Asturias estrena su árbol de Navidad más alto y no estará en el centro de la localidad: el gran símbolo de bienvenida navideña a la entrada de la ciudad
  2. La mejor fabada del mundo de 2025 se come en un acogedor restaurante asturiano a pie de carretera y a pocos kilómetros de una estación de esquí
  3. La ciudad asturiana donde se encuentra la estrella de Navidad más grande de España: diez metros de alto y miles de luces
  4. Lágrimas en Oviedo por Antonio Martínez, el vendedor de la ONCE que se ganó a miles de carbayones: “Era un cielo”
  5. Estos son los barrios más 'vulnerables' de Gijón: el estudio que los cataloga por su vivienda y servicios públicos
  6. Adiós a la gijonesa Amalia López, la lotera de El Llano que repartió el premio más grande de la ciudad
  7. Así afectarán las obras de la nueva universidad privada de Oviedo en uno de los edificios más singulares de la ciudad
  8. Tomasín está 'de viaje' a Luarca para renovar su DNI y rechaza volver a casa: compró chorizo, jamón y callos en Obona para seguir su camino

El Congreso convoca el 1 de diciembre al jefe de Gabinete de Mazón y al conseller de Educación en la comisión de la dana

El Congreso convoca el 1 de diciembre al jefe de Gabinete de Mazón y al conseller de Educación en la comisión de la dana

La pionera iniciativa de un club de fútbol gijonés: “El objetivo es que Asturias sea un epicentro de talento a nivel internacional”

La pionera iniciativa de un club de fútbol gijonés: “El objetivo es que Asturias sea un epicentro de talento a nivel internacional”

¿Qué es y cómo funciona Verifactu? Un taller del Ayuntamiento de Siero te explica el nuevo sistema de facturación electrónica

¿Qué es y cómo funciona Verifactu? Un taller del Ayuntamiento de Siero te explica el nuevo sistema de facturación electrónica

El mejor cocido se come en un restaurante asturiano a pie de carretera y solo a 200 metros de una estación de esquí: compango y embutidos en un local ubicado en "el techo del Paraíso"

El mejor cocido se come en un restaurante asturiano a pie de carretera y solo a 200 metros de una estación de esquí: compango y embutidos en un local ubicado en "el techo del Paraíso"

El presidente Pedro Sánchez inicia la precampaña electoral de Extremadura en Mérida

El presidente Pedro Sánchez inicia la precampaña electoral de Extremadura en Mérida
Tracking Pixel Contents