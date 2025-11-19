Última hora de Anabel Pantoja y su posible adiós a Telecinco: polémica tras la separación

A pesar de que terminó la última gala de 'Bailando con las estrellas' lesionada y su continuidad en el concurso -que el próximo sábado alcanza sus semifinales- peligra a causa de un doloroso esguince del ligamento interno de la rodilla, Anabel Pantoja no ha echado el freno; y lejos de guardar reposo para recuperarse cuanto antes, sigue adelante con sus ensayos protegida por una rodillera para no empeorar la situación a la espera de que los médicos le confirmen si puede seguir en el talent de Mediaset o si tiene que abandonar el programa.

De hecho, Pantoja ha llegado lejos en el programa lejos al cariño del público, pero criticada por los jueces del reality. Unos comentarios sobre los que la influencer se ha pronunciado en sus redes sociales. "Algunos no entenderán porque sigo en el programa, cuando hay compañeros que bailan el triple mejor que yo. Ayer me fui muy triste a casa, porque me dolió ver a mi amiga @taniamedinnna mal, también a @nonasobo , no me gustaría joder el sueño de alguien, por ocupar un lugar que muchos pensaran que no me corresponde. Os juro, que si por mi fuera yo estaría ya viéndolo todo desde casa, pero quiero creer, que los votos que nunca me ha dado el jurado, me los esté dando el público que nos ve desde casa cada sábado.También habrá gente que opinará que los votos del público están manipulados y que es mentira.Bueno ya eso son guerras de cada uno, solo quería aclarar que no me siento bien respecto a mis compañeras pero también me gustaría sentirme FELIZ POR MI, y ver que de no saber bailar estoy llegando tan lejos con la ayuda del público!".

Y mientras la influencer afronta este inesperado contratiempo de salud, su primo Kiko Rivera ha reaparecido en el plató de '¡De Viernes!', y además de sincerarse sobre su separación de Irene Rosales, ha hablado largo y tendido sobre su nula relación con Isabel Pantoja, e Isa Pi. Con su madre se ha mostrado muy duro y, afirmando que el personaje se ha comido a la persona, ha asegurado que necesita ayuda urgente; pero con su hermana ha sido mucho más conciliador y no ha dudado en pedirle perdón públicamente tras confesar que la echa de menos, la necesita, y le encantaría reconciliarse con ella y tenerla a su lado.

Jota Caral

En el medio una vez más porque es el único miembro del clan Pantoja que tiene relación con todos -de hecho Isa estaba cenando con ella mientras Kiko daba la entrevista- Anabel se mantiene firme en su decisión de no posicionarse ni pronunciarse sobre su familia. Y así lo ha dejado claro cuando no ha podido contener un resoplido cuando la prensa le ha preguntado si cree que la peruana perdonará a su hermano.

Impasible, se ha limitado a dar los buenos días y tampoco ha querido decir nada sobre la portada de 'Semana' del Dj en compañía de una mujer rubia que ha desatado las especulaciones sobre una nueva ilusión tras su separación de Irene.

En 'El tiempo justo' de Telecinco Jorge Borrajo ha tratado este tema desvelando una bomba: Kiko Rivera, al igual que su exmujer, tiene una nueva ilusión. Después de darse a conocer la noticia de su separación, los medios saltaron con una nueva ilusión por parte Irene Rosales de la cual el cantante desveló en ¡De viernes! que se enteraba de esto a través de la prensa. Sin embargo, no solo ella estaría conociendo a alguien sino que el hijo de Isabel Pantoja está de nuevo con ganas de resurgir su amor. Jorge Borrajo es el encargado de desvelar todos estos detalles desde el plató de 'Tiempo Justo'. En primer lugar asegura que "hay fotos y en saldrá en la portada de 'Semana'. En estas imágenes se ve a un Kiko Rivera de compras y ya no sé cómo poner la etiqueta, podemos decir amiga. Conocemos el nombre y tiene una clínica de estética muy famosa en Sevilla. En ella han pasado muchos personas reconocidos como Pilar Rubio, Irene Rosales...Y bueno este es uno de los días donde se les ha visto juntos hacer compras navideñas para decorar la casa.