La confesión de Alejandra Rubio en 'Vamos a ver' el día después de anunciarse el despido de Alessandro Lequio por las acusaciones de malos tratos: "Yo lo cuento"

La trayectoria de Alessandro Lecquio en Mediaset ha llegado a su fin. El grupo de comunicación ha decidido expulsarle y prescindir de sus servicios como colaborador del espacio 'Vamos a ver', después de volverse a publicar el testimonio de Antonia Del'Atte en el que le acusa de malos tratos durante el tiempo que duró su matrimonio, en los 80, del que nació su hijo Clemente.

La noticia de este despido, adelantada por El País en la tarde de este miércoles 19 de noviembre, se llevaba fraguando varias semanas, como conoció YOTELE a principios de este mes, aunque no se ha podido verificar hasta ahora. Los abogados de Antonia Dell'Atte se pusieron en contacto con la dirección de Mediaset y mantuvieron diferentes encuentros, en los que se aportó documentación que acredita la denuncia, que ha desembocado en el despido de Alessandro Lecquio, que se le ha comunicado esta mañana.

Ho, el programa ene l que colaboraba diariamiente en Telecinco, Vamos a ver, ha vuelto realizado su emisión con normalidad y en él, Alejandra Rubio se ha sincerado como pocas veces. Alejandra Rubio se ha convertido en noticia después de que la revista 'Lecturas' haya publicado en su portada unas imágenes visitando la casa de Marta López en compañía de su novio Carlo Costanzia primero, y de su padre Alejandro Rubio poco después, activando todas las alarmas sobre su interés en adquirir el chalet de su compañera.

Una residencia unifamiliar de 300 metros cuadrados, completamente reformada, con piscina privada, jardín y garaje, que se encuentra en Pozuelo de Alarcón -muy cerca de la casa de Terelu Campos- que la exgran hermana ha puesto a la venta por 1.300.000 euros y que, tras días de rumores, la nieta de María Teresa Campos ha aclarado si quiere comprar para convertirla en su nuevo hogar con su pareja y su hijo Carlo Jr, que el próximo 6 de diciembre cumplirá un año.

Alejandra se ha sentado este jueves en el plató de 'Vamos a ver' y, tajante y sin poder contener la risa, ha dejado claro que "no me voy a comprar la casa de Marta. No tengo casa ni proyecto de... La he visto pero no tengo dinero, de verdad".

"No quiero frivolizar con esto. En el photocall del estreno de la obra de mi madre dije que me quería comprar una casa. Ojalá poder invertir en una vivienda porque ahora las cosas están muy complicadas, pero es la realidad. Me considero una privilegiada para la edad que tengo porque tengo trabajo, pero y aún así no me puedo comprar una casa" ha expresado, dejando en el aire con un "te sorprendería" cuánto dinero tiene en el banco.

Una explicación que no ha convencido a sus compañeros, que no han dudado en preguntarle por qué, si no está interesada en la casa, fue una segunda vez a verla en compañía de su padre: "Yo lo cuento. Marta aquí un día en publi dice que quiere vender su casa. Yo sé dónde vive, la zona me encanta y le dije 'un día me paso' y me pasé a verla. La casa es preciosa, pero no está dentro de mis posibilidades la verdad".

"Tampoco he llevado a mi padre para que me pague la casa porque a mí y a mi hermano nos ha educado para currar, y si queremos algo trabajar para conseguirlo. Pero soñar es gratis y la casa es tan bonita... Carlo me dijo, 'un día llama a tu padre y ve con él y que te ponga los pies en la tierra'. Y así fue, me dijo 'Alejandra a dónde vas'" ha revelado, insistiendo en que nada hay de cierto en que se vaya a comprar el chalet de Marta porque no se lo puede permitir.

Y tanto es así que como ha contado divertida ni siquiera le contó a su madre que había ido a ver la propiedad, por lo que Terelu la llamó sorprendida cuando salió la noticia de que podría estar interesada en comprarla.