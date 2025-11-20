Invitada sorpresa
Gemma Cuervo visitó 'La revuelta' para sorprender a Broncano: "No puedo dejaros"
La actriz acudió con su hija Cayetana Gillén Cuervo al teatro donde se graba el programa
Kevin Rodríguez
'La revuelta' recibió anoche la visita por sorpresa de Gemma Cuervo. El programa recibió una larga lista de invitados durante la noche de ayer con Ernesto Alteiro, Lucía Caraballo y hasta Cayetana Guillén Cuervo.
La actriz, excolaboradora de 'La familia de la tele', presentó su nuevo podcast 'No te lo cayes', un máster de educación sexual y llegó al teatro con infinidad de regalos exóticos.
Pero además, Cayetana Guillén Cuervo acudió con una sorpresa inesperada y antes de terminar su entrevista, la actriz fue a por su madre, que estaba en el camerino. De esta manera, la irónica intérprete de 'Aquí no hay quien viva' entró con gran entusiasmo al plató.
"Es la sorpresa más bonita", comentó David Broncano al ver a la actriz. "Mira mami, tus followers", dijo Cayetana señalando al público. "No puedo dejaros, os quiero", sentenció la madre, que posteriormente se marchaba de la mano de su hija.
- Un camión vuelca en una calle de Oviedo, deja un trabajador herido y destroza un portal: 'Estábamos durmiendo cuando oímos un ruido muy fuerte
- El mercadillo navideño 'más bonito de Asturias' donde disfrutar de puestos de castañas: un sinfín de luces, atracciones para los niños y música
- Atención conductores: cortes de tráfico en La Corredoria este domingo por la celebración de la Carrera de Síndrome de Rett
- Pisos, un gran parque y un aparcamiento: el plan para remodelar uno de los principales accesos a Avilés
- La ola de frío llega a Asturias: el temporal activa la alerta amarilla y mañana podría nevar a 400 metros
- El revolucionario sistema para la movilidad en Oviedo que llevará a los pacientes hasta la puerta del HUCA sin mojarse
- Así es el ambicioso proyecto para rehabilitar un edificio emblemático de Oviedo: 30 viviendas, un centro polivalente y espacios para talleres
- El repicar más antiguo del mundo se escucha en Oviedo y tiene nombre de rey: las curiosidades de la campana 'Wamba