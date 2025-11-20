Sale a la luz el duro apodo que le puso a Gloria Camila su hermanastra: "Sigo con lo de ponerlo en manos de abogados"

Gloria Camila ha decidido que ya no es momento de callarse y, por eso, ha lanzado un claro mensaje a Gema Aldón tras verter graves acusaciones contra ella. La hija de la expareja de su padre, José Ortega Cano, llegó a insinuar que la televisiva habría sido "culpable" del intento autolítico de Ana María Aldón.

"Yo sigo con lo de ponerlo en manos de abogados, miente bastante", aclara Gloria Camila en 'El tiempo justo'. La exconcursante de 'Supervivientes All Stars 2025' se ha dirigido a cámara y a su vez a la propia Gema Aldón. "Tu madre venía con medicación antes de conocernos a nosotros y me parece increíble que diga que teníamos polémicas cuándo ella no venía limpia de por sí. Respecto al insulto, es entrar un poco a su nivel, la primera que llama así a su madre eres tú. No me hagas hablar más porque me estoy cansando bastante", asegura Gloria Camila como podemos ver en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia.

Jota Caral

La hija de Rocío Jurado y Ortega Cano ha vuelto al plató del programa que presenta Joaquín Prat en las tardes de Telecinco para de la guerra que tiene con Ana María Aldón expareja de su padre, José Ortega Cano: "He estado a punto de traer fotos de mi casa, pero ¿para qué?. Venía dispuesta a hablar de todo y decir muchas cosas, pero hablando de salud mental voy a hacer un voto de silencio, por mí y por mucha más gente", reconocía. Un comentario que se produce después de las declaraciones de Ana María Aldón en el programa de 'Fiesta' en las que atacaba directamente a Gloria Camila de no respetar la salud mental de los demás y más reproches que le ha lanzado en el programa: "Mi hija se cansó y se fue. No era su lugar y se fue. La salud mental de los demás da igual, ¿verdad?", acusaba Ana María Aldón.

"No es comparable mi relación con mi padre y la relación con su hija. No voy a entrar más en detalle", explicaba Gloria Camila. La hija de Ortega Cano le ha mandado un mensaje a Ana María Aldón para que deje de nombrar a gente que no se dedica a la televisión y no les meta en estos conflictos públicos que tienen.

Una batalla en la que también ha entrado la hija de Ana María, Gema Aldón, hermanastra de Gloria Camila durante el matrimonio de la andaluza con el torero.. "Me encantaría saber en qué momento mi madre y yo le hemos faltado el respeto. Ella tiene motes para mi y yo tengo motes para ella", se quejaba Gema. La hija de Ana María ha dicho que ella sabe muchas polémicas entre Gloria Camila y su padre

Gloria Camila también ha respondido a las acusaciones de ella: "No le pongo ningún mote a ella. Le llamo Gema. Es mentira", explicaba. La hija de Ortega Cano ha explicado que tiene muchos frentes abiertos: "Lo que pasa es que soy una tía con caracter y cuando veo cosas que no me gusta lo digo", explicaba, "No bailo el agua". "Gema me ha llamado 'recoge yuca' y que por mi culpa su madre ha estado a punto de suicidar", explicaba Gloria.

Y precisamente, hablando de motes, Rocío Carrasco, hermana de Gloria Camila, ha sorprendido rescatando uno de los momentos más icónicos del torero. 'Hasta el fin del mundo' volvió a liderar la noche del miércoles en La 1 con un sólido 15,1% de cuota, en una etapa marcada por las emociones y el sentido del humor. Durante su paso por Cali, Rocío Carrasco evocó los viajes que hacía de adolescente junto a Rocío Jurado para acudir a la feria taurina de la ciudad. En pleno recuerdo, la concursante evitó mencionar a José Ortega Cano, pero dejó claro que formaba parte de aquella etapa utilizando un apodo en clave: “A mí Cali me encanta, venía con mi madre y con 'brave bull fighter'”.