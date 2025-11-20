Programa 9
Gilbert recibe un severo castigo por su huida en 'La isla de las tentaciones': "Estás expulsado"
Así ha reaccionado Gilbert al conocer las consecuencias de haberse ido a 'Villa Playa' en la primera hoguera
Kevin Rodríguez
'La isla de las tentaciones 9' vivió anoche la hoguera de los chicos en 'Villa Playa', pero uno de los protagonistas no puedo presenciar la hoguera porque Sandra Barneda se lo impidió.
La presentadora comenzó la hoguera dirigiéndose a Gilbert para comunicarle la sanción por su huida en la anterior hoguera: "Que una de las parejas haya caído en la tentación es muy difícil de sostener, pero la tristeza, la rabia, la decepción... todo eso no puede justificar cualquier comportamiento jamás y menos aquí que, como os dije, es un lugar sagrado".
"Os lo digo a todos, pero especialmente a ti, ha llegado el momento de conocer las consecuencias de sus actos", ha añadido Barneda. "Gilbert, desde este momento estás expulsado de la hoguera. Tu comportamiento, no solo no termine ver imágenes de Claudia, sino que no te permite estar en esta valiosa ceremonia. Necesito que abandones ahora mismo la hoguera".
"Os pido, por favor, que si os ponen imágenes que las veáis y luego me lo contáis, pero verlo porque lo necesito saber, en serio os lo digo", suplicaba Gilbert. "La hoguera no ha terminado todavía, es el turno de Gilbert y aunque no esté hay imágenes de Claudia para vosotros", comentaba Sandra Barneda al resto de sus compañeros.
"Nosotros no vamos a tirar la ‘tablet’, lo voy a ver todo y si no abre los ojos se los voy a abrir yo", advertía Darío. En las imágenes, se podía ver cómo Claudia y Gerard mantenían sexo, provocando la reacción de los chicos: "Qué puto asco, pobre Gilbert".
