Isa Pantoja rompe su silencio en su comentada entrevista sobre la separación de Irene Rosales y Kiko Rivera: "Han tenido problemas en su relación”

Isa Pantoja reaparece en el plató de '¡De Viernes!' para revelar la decisión que ha tomado respecto al perdón público de Kiko Rivera, que hace una semana tomaba la palabra en el programa de Mediaset para entonar el mea culpa con su hermana y pedirle una nueva oportunidad para retomar su relación después de varios años de distanciamiento.

En el adelanto que ha emitido hasta el momento la cadena, la hija de Isabel Pantoja reconoce que la entrevista del Dj "me ha removido cosas. No porque sea algo nuevo, sino porque el hecho de que reconozca eso -el traumático episodio de la manguera en Cantora, cuando la regó en pleno diciembre al descubrir que se veía a escondidas con su novio- ha sido muy importante, que reconozca las cosas que ha hecho mal".

"Él me ha escrito después de hacer la entrevista grabada, quería hablar conmigo, un acercamiento. Creo que tiene esa herida abierta porque ya no tiene el respaldo de Irene, cuando llega a casa no hay nadie que le esté esperando y sentirse solo te hace replantearte muchas cosas" ha expresado, confirmando rotunda que ya ha meditado y decidido si quiere tener un acercamiento con Kiko.

‘El tiempo justo’ ha adelantado un fragmento de la entrevista en la que Isa admite que lo dicho por Kiko “la ha removido profundamente”. “Para mí, que él reconociese eso es muy importante. Es muy duro reconocer que has hecho ciertas cosas”, confiesa en el avance, dejando entrever que el perdón, aunque posible, no será automático. Otro de los momentos clave del adelanto llega cuando se aborda la reciente separación entre Kiko Rivera e Irene Rosales, una noticia que saltó a los medios a través de una revista. Isa reconoce que no se sorprendió: “Sé que han tenido problemas en su relación”.

Preguntada por si ha hablado con Irene, se muestra prudente pero contundente: “No tengo relación. Y ahora que ya no está con mi hermano, no tengo mucho en común más que tengo dos sobrinas”. Sus palabras evidencian distancia, pero también respeto hacia la que fue pareja de Kiko durante más de una década. En el avance también se aborda uno de los temas más sensibles: la relación con su madre. Después de que Kiko afirmara que lo que no le perdona a Isabel Pantoja es “su ausencia como abuela”, Isa se aleja del conflicto directo.

“Yo no me planteo si es buena abuela, si es buena madre… Yo hago mi vida y ya está”, afirma. Su reflexión más íntima llega a continuación: “Intento no cometer los fallos que ya ha hecho conmigo, y con eso para mí es suficiente”.