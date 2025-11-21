Kiko Rivera anuncia la llegada del nuevo 'bebé' a la familia para alegría de sus hijos: bombazo tras la separación
"Tiene esa herida abierta porque ya no tiene el respaldo de Irene, cuando llega a casa no hay nadie que le esté esperando"
Quedan horas para que Isa Pantoja reaparezca en el plató de '¡De Viernes!' y revele la decisión que ha tomado respecto al perdón público de Kiko Rivera, que hace una semana tomaba la palabra en el programa de Mediaset para entonar el mea culpa con su hermana y pedirle una nueva oportunidad para retomar su relación después de varios años de distanciamiento.
En el adelanto que ha emitido hasta el momento la cadena, la hija de Isabel Pantoja reconoce que la entrevista del Dj "me ha removido cosas. No porque sea algo nuevo, sino porque el hecho de que reconozca eso -el traumático episodio de la manguera en Cantora, cuando la regó en pleno diciembre al descubrir que se veía a escondidas con su novio- ha sido muy importante, que reconozca las cosas que ha hecho mal".
"Él me ha escrito después de hacer la entrevista grabada, quería hablar conmigo, un acercamiento. Creo que tiene esa herida abierta porque ya no tiene el respaldo de Irene, cuando llega a casa no hay nadie que le esté esperando y sentirse solo te hace replantearte muchas cosas" ha expresado, confirmando rotunda que ya ha meditado y decidido si quiere tener un acercamiento con Kiko.
Ajeno a la esperadísima reaparición de su hermana, el hijo de la tonadillera continúa adaptándose a su nueva vida lejos de Irene Rosales y, completamente adaptado a la espectacular casa con piscina y jardín -valorada en más de 600.000 euros- que ha adquirido en una exclusiva urbanización a las afueras de Sevilla, ha decidido ampliar la familia para no sentirse solo cuando no tiene con él a sus tres hijos (Francisco, fruto de su relación con Jessica Bueno, y Ana y Carlota, con la influencer).
El nuevo 'rey' de la casa es un pequeño cachorro de pastor alemán que Kiko ha presentado orgulloso a través de sus redes sociales: "Mambo, el nuevo miembro de la familia. Acaba de llegar y ya me tiene loco Ya lo quiero y apenas acabamos de conocernos. Decidme que no es una monada" ha compartido en Instagram junto a varias imágenes con su nueva mascota, al que ha puesto el mismo nombre que una de sus canciones más populares y que sin duda se convertirá en su mejor compañero en esta nueva etapa de su vida.
