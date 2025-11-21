Pantoja reaparece por sorpresa en televisión y habla de la reconciliación con Kiko Rivera tras su ruptura: “La entrevista de Kiko me ha removido muchas cosas y estoy muy sensible”

HHace una semana Kiko Rivera abría las puertas de su nueva vida en 'De viernes'. El hijo de Isabel Pantoja concedñia una entrevista exclusiva al programa en la que se abría en canal, sincerándose sobre algunas de las mayores polémicas de su vida familiar: desde su ruptura con Irene Rosales hasta su nula relación con su hermana, Isa Pi. Del mismo modo, Kiko habló sin tapujos sobre la persona que "más lo ha decepcionado", su madre.

Tivera se sinceraba sobre algunos de los durísimos episodios que Isa Pi desveló hace un año también en De viernes sobre su infancia y adolescencia. Como el momento en el que fue obligada con 16 años a ir al ginecólogo para saber si había perdido la virginidad, y aunque su hermana contó que él había sido el que la llevo, Kiko cuenta su versión: "Acompañé a mi madre. Intenté hacerle ver que no era lo correcto... Yo jamás me opuse a que tuviese relaciones".

De la misma manera, rivera confesaba su error al admitir que es verdad la historia que contaba Isa Pi en la que él la obligó a quedarse en ropa interior en pleno invierno para seguidamente mojarla con una manguera. Kiko Rivera se arrepiente y confiesa que todo lo que ocurrió fue fruto de la desesperación por la gran bronca que había tenido previamente su hermana con su madre, ya que le dejaron a él con el "marrón" mientras que su progenitora y el resto de su familia se desentendía de todo en un momento que él no estaba preparado para lidiar con eso.

Ahora es el turno de Isa Pantoja, que ha decidido dar un paso al frente y sentarse en el plató del programa para conceder una de sus entrevistas más duras y responder a todo lo que dijo su hermano ¿Saldrán más verdades a la luz? ¿Perdonará Isa a Kiko Rivera por todo lo ocurrido?

No te pierdas la respuesta de Isa Pantoja a Kiko Rivera en el plató de '¡De viernes!', el viernes a las 22:00h, en Telecinco.

“La entrevista de Kiko me ha removido muchas cosas y estoy muy sensible”. Tras el impactante ‘Scoop’ y la amplia entrevista en plató ofrecida por Kiko Rivera, en la que entre otras cuestiones reconoció comportamientos reprobables con su hermana, llega el turno de Isa Pantoja, que se sentará en el plató de ‘¡De Viernes!’ para responder a todas y cada una de las reflexiones y confesiones manifestadas por el hijo de Isabel Pantoja.

La invitada abordará el famoso episodio de que tuvo lugar en Cantora, por el que Kiko Rivera pidió perdón públicamente, y el supuesto enfrentamiento entre ella y su madre en el que su hermano tuvo que mediar para separarlas. ¿Qué sucedió realmente?

También responderá a las manifestaciones en las que Kiko Rivera reprochó ciertos comportamientos y actitudes del pasado de su hermana y valorará las supuestas tensiones entre la familia Pantoja y Asraf Beno. Tras reconocer haber recibido un mensaje de Kiko en los últimos días, Isa Pantoja desvelará si es posible una reconciliación.