Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La inesperada vida de Chonchi Alonso, expareja de Andrés Pajares, tras desaparecer de la televisión y el "prime time": "Me tachaban de loca y yo me quedaba calladita porque estaba muerta de miedo"

"Humillaciones, vejaciones y todo lo que te quepa en la mente"

La inesperada vida de Chonchi Alonso, expareja de Andrés Pajares, tras desaparecer de la televisión y el &quot;prime time&quot;: &quot;Me tachaban de loca y yo me quedaba calladita porque estaba muerta de miedo&quot;

La inesperada vida de Chonchi Alonso, expareja de Andrés Pajares, tras desaparecer de la televisión y el "prime time": "Me tachaban de loca y yo me quedaba calladita porque estaba muerta de miedo"

Manuel Riu

Era un rostro que aparecía en diferentes revistas y programas televisivos durante los 90 y principios del 2000, pero, después, se le perdió la pista. Hasta hoy .

Chonchi Alonso mantuvo una tormentosa relación amorosa con el actor Andrés Pajares durante años fruto del cual nació Mari Cielo, la hija que tienen en común. Pese a que durante años fue común ver a los Pajares en los platós de televisión protagonizando duros enfrentamientos, lo cierto es que desde hace 20 años no habíamos vuelto a ver a Chonchi en la pequeña pantalla. Pero el programa Fiesta de Telecincio ha vuelto a dar con ella.

Con motivo de la publicación de las memorias de Andrés Pajares, Kike Calleja se ha puesto en contacto con la que fuera pareja del actor y esta le ha concedido al colaborador una desgarradora entrevista en la que ha hablado de las humillaciones y vejaciones que sufrió durante su relación, ya no solo por parte de Andrés Pajares, si no también por parte de Andrés Burguera: "Humillaciones, vejaciones y todo lo que te quepa en la mente. Perdimos el arraigo y vino la agresividad, no quiero que esto se malinterprete como que quiero meter mierda, solo estoy contestando a que él ha dicho que le dio un infarto por nuestra culpa, pero no, el infarto le dio por otra cosa. Antes me tachaban de loca y yo me quedaba calladita porque estaba muerta de miedo, pero que no me toquen los cojones porque puedo empezar a hablar. Yo salí huyendo de aquella relación poco a poco, cuando pude".

Noticias relacionadas y más

Sobre el hijo mayor de Andrés Pajares, Andrés Burguera, Chonchi también ha tenido palabras muy duras. Chonchi conoció a "Andresito" cuando era un niño llegando incluso a darle su apellido: "No quería que se sintiera distinto a su hermana, mi hija Mari Cielo, por eso le di mi apellido a ese niño, para que tuviera los mismos derechos que la niña. Este chico es un mentiroso y se cree hasta sus propias mentiras, yo a ese niño le di lo que tenía, yo nunca le he puesto la mano encima, nunca jamás".

TEMAS

  1. Se consuma la tragedia en la mina de Cangas del Narcea: hallan muertos a los dos atrapados por el derrumbe
  2. El BOE lo hace oficial y también afecta a Asturias: adiós a los ciclistas de los arcenes de las carreteras nacionales tras la nueva ordenanza vial
  3. La clave de la absolución de los cuatro portugueses acusados de la violación del Carmen, en Gijón: un vídeo grabado sin que las chicas lo supieran
  4. Desgarro por otra tragedia minera con dos muertos en Cangas del Narcea: 'Es una desgracia muy grande', asegura el dueño de la explotación
  5. La primera gran nevada del otoño en uno de los techos de Asturias: cinco centímetros de nieve, niños sin colegio y los ganaderos guardan las vacas hasta primavera
  6. Los sindicatos, tras la renuncia de los 19 integrantes de la Brigada Minera: 'Hunosa debe actuar con urgencia antes de que la situación sea irreversible
  7. Tres heridos y al menos diez coches implicados en un accidente en la Autovía del Cantábrico a la altura de Ribadesella
  8. La Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos en busca del spray obligatorio: hasta 200 euros de multa

Peregrinos del agua en la fuente de Agüera: así es el manantial de Grado que cumple 130 años

Peregrinos del agua en la fuente de Agüera: así es el manantial de Grado que cumple 130 años

¿Otero, Amadou o Caicedo?: las amenazas del Sporting para asediar El Alcoraz de Huesca

¿Otero, Amadou o Caicedo?: las amenazas del Sporting para asediar El Alcoraz de Huesca

La Seguridad Social confirma que sumará más dinero a los pensionistas que coticen tras alcanzar la edad legal de jubilación: los periodos superiores a 6 meses e inferiores a un año también podrán computarse con un extra monetario adicional

La Seguridad Social confirma que sumará más dinero a los pensionistas que coticen tras alcanzar la edad legal de jubilación: los periodos superiores a 6 meses e inferiores a un año también podrán computarse con un extra monetario adicional

Peregrinos del agua en la fuente de Agüera: así es el manantial de Grado que cumple 130 años

Peregrinos del agua en la fuente de Agüera: así es el manantial de Grado que cumple 130 años

Así fue la previa internacional en El Requexón, con decenas de mecenas azules: "En el City aprendí que todo es posible"

Así fue la previa internacional en El Requexón, con decenas de mecenas azules: "En el City aprendí que todo es posible"

Dos heridos en una agresión con arma blanca en Ávila

Dos heridos en una agresión con arma blanca en Ávila

Cabeza, Corazón, Cojones... ¡y Finalísima!

Cabeza, Corazón, Cojones... ¡y Finalísima!

La inesperada vida de Chonchi Alonso, expareja de Andrés Pajares, tras desaparecer de la televisión y el "prime time": "Me tachaban de loca y yo me quedaba calladita porque estaba muerta de miedo"

La inesperada vida de Chonchi Alonso, expareja de Andrés Pajares, tras desaparecer de la televisión y el "prime time": "Me tachaban de loca y yo me quedaba calladita porque estaba muerta de miedo"
Tracking Pixel Contents