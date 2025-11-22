La inesperada vida de Chonchi Alonso, expareja de Andrés Pajares, tras desaparecer de la televisión y el "prime time": "Me tachaban de loca y yo me quedaba calladita porque estaba muerta de miedo"

Era un rostro que aparecía en diferentes revistas y programas televisivos durante los 90 y principios del 2000, pero, después, se le perdió la pista. Hasta hoy .

Chonchi Alonso mantuvo una tormentosa relación amorosa con el actor Andrés Pajares durante años fruto del cual nació Mari Cielo, la hija que tienen en común. Pese a que durante años fue común ver a los Pajares en los platós de televisión protagonizando duros enfrentamientos, lo cierto es que desde hace 20 años no habíamos vuelto a ver a Chonchi en la pequeña pantalla. Pero el programa Fiesta de Telecincio ha vuelto a dar con ella.

Con motivo de la publicación de las memorias de Andrés Pajares, Kike Calleja se ha puesto en contacto con la que fuera pareja del actor y esta le ha concedido al colaborador una desgarradora entrevista en la que ha hablado de las humillaciones y vejaciones que sufrió durante su relación, ya no solo por parte de Andrés Pajares, si no también por parte de Andrés Burguera: "Humillaciones, vejaciones y todo lo que te quepa en la mente. Perdimos el arraigo y vino la agresividad, no quiero que esto se malinterprete como que quiero meter mierda, solo estoy contestando a que él ha dicho que le dio un infarto por nuestra culpa, pero no, el infarto le dio por otra cosa. Antes me tachaban de loca y yo me quedaba calladita porque estaba muerta de miedo, pero que no me toquen los cojones porque puedo empezar a hablar. Yo salí huyendo de aquella relación poco a poco, cuando pude".

Sobre el hijo mayor de Andrés Pajares, Andrés Burguera, Chonchi también ha tenido palabras muy duras. Chonchi conoció a "Andresito" cuando era un niño llegando incluso a darle su apellido: "No quería que se sintiera distinto a su hermana, mi hija Mari Cielo, por eso le di mi apellido a ese niño, para que tuviera los mismos derechos que la niña. Este chico es un mentiroso y se cree hasta sus propias mentiras, yo a ese niño le di lo que tenía, yo nunca le he puesto la mano encima, nunca jamás".