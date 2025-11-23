Inesperado revés en los orígenes de Isa Pantoja: "He escuchado muchas veces que la niña era para devolverla"

Tanto Kiko Rivera como Isa Pantoja lo han contado durante años en diferentes medios de comunicación, las cosas en su familia no se solucionan precisamente hablándolo entre ellos. Sí diciéndoselo a través de la forma en la que saben, que no es otra que la entrevista. Y así ocurrió anoche en diferentes puntos de España. Isa respondiendo al perdón de su hermano en un plató de mi Madrid y a la misma hora, el DJ cumpliendo con su agenda en un bolo en Sevilla.

Mientras la hija pequeña de la tonadillera lloraba emocionada al escuchar a su hermano arrepentido por el episodio de la manguera, Kiko hacía su aparición estelar en una discoteca de una localidad hispalense para amenizar la noche de su público al que no le importa otra cosa que el buen hacer del artista al frente de los platos. Isa no se cree el perdón de su hermano, quiere creerle, pero no lo consigue y eso parece que al hijo de Paquirri y la Pantoja no le sorprende. ¿Su respuesta? Silencio sepulcral.

Se ha hablado mucho del fatídico episodio de la manguera en el que Kiko Rivera, tal y como él mismo reconoció en '¡De viernes!', regó literalmente a su hermana Isa para "limpiarla" por haber mantenido relaciones sexuales con un chico.

Ahora 'Fiesta' repasa la entrevista de Isa Pi en '¡De viernes!' y Raquel Bollo, presente en plató, opina sobre este tema tras haber sido una de las mayores detractora del durísimo relato que compartía la hija de Isabel Pantoja sobre su dura infancia y adolescencia en, en especial, sobre el traumático episodio de la manguera. Ahora, tras la confirmación de Kiko Rivera de los hechos, la madre de Manuel Cortés se pronuncia y desmiente que conociese la gravedad de lo ocurrido.

Emma García cede la palabra a Raquel Bollo y esta asegura que después de hoy nunca más hablará sobre el tema. "Quiero decir desde ya que, una vez que la veo a ella y su hermano ratifica, condeno absolutamente cualquier tipo de maltrato sea mujer o sea hombre", comenzaba diciendo la colaboradora para después explicar cómo se enteró ella del episodio de la manguera y qué fue lo que ella negaba realmente: "Se llega a decir que a la niña se le hizo un ritual para devolverle la virginidad, eso es lo que yo niego", explica Raquel Bollo, quien, además, añade que ella nunca ha negado lo de la manguera: "¡Basta ya! Porque también a mi se me llama maltratadora y se me dice que no he sido una mujer maltratada porque he defendido un maltrato. Eso no lo voy a permitir".

La madre de Manuel Cortés aclara qué es lo que ella sabía del episodio en el momento en que lo contó hace un año en '¡De viernes'!: "A mí la historia que se me cuenta no deja de ser una discusión, donde hay un forcejeo. Su hija le dice ciertas cosas a su madre, Kiko está presente y escucha esa barbaridad, van a llamar a la policía y su hermano tiene una reacción. Yo dije en mi entrevista que fue, según me cuentan, una acción-reacción, y eso no quiere decir que esté bien". Sin embargo, aunque Raquel Bollo condena el rotundamente el episodio de la manguera, tras explicar que ella desconocía la gravedad de lo ocurrido, asegura que ella en ningún momento ha presenciado desprecios hacia Isa Pi: "Yo no he vivido eso. Yo he jugado con ella, he tenido mucha relación con ella, conté como su madre la protegía". Y aclara que lo que ella negó es que Isabel Pantoja llamase a Kiko para hacerle un ritual a Isa con la manguera para devolverle la virginidad.

Raquel Bollo insiste en dejar claro que no tiene nada contra Isa Pi y que, incluso, se "ha partido la cara muchas veces por defenderla". "Ahora van de abanderados y todos le habéis dado a esa niña hasta en el carnet de identidad. He escuchado muchas veces que la niña era para devolverla y no por parte de la familia, en los pasillos y he discutido con muchas personas", sentenciaba la colaboradora.