María Patiño rompe su silencio y confiesa lo ocurrido con Alessandro Lequio: "Fuimos víctimas"

La trayectoria de Alessandro Lecquio en Mediaset ha llegado a su fin. El grupo de comunicación ha decidido expulsarle y prescindir de sus servicios como colaborador del espacio 'Vamos a ver', después de volverse a publicar el testimonio de Antonia Del'Atte en el que le acusa de malos tratos durante el tiempo que duró su matrimonio, en los 80, del que nació su hijo Clemente.

Hace mas de una década que la modelo hizo pública su terrible experiencia con el conde, que llegó a reconocer sin rubor alguno en 'Tómbola' que había tenido comportamientos agresivos con algunas mujeres. Y en los últimos años, Antonia fue aportando nuevos datos y detalles incuestionables en diferentes declaraciones y reportajes. Sin embargo, ha sido la última entrevista concedida a El País hablando de sus duras vivencias hace apenas un mes la que generó un intenso debate social, llegando hasta las altas esferas de la cadena, que finalmente ha decidido tomar esta drástica medida.

El hasta ahora colaborador de Telecinco llegó a España precedido de una fama de playboy y se hizo conocido a raíz de su relación con Ana Obregón, con la que fue infiel a Antonia Del' Atte. Tras traicionar también a la protagonista de 'Ana y los 7', encadenó diferentes relaciones y es ándalos en la prensa del corazón, que poco a poco fue dejando de lado para convertirse en tertuliano especializado en espacios como 'Crónicas Marcianas' con Xavier Sardà y 'Día a día' con María Teresa Campos. Con el fichaje de la periodista por Antena 3, Lecquio recibió una suculenta oferta para quedarse en Telecinco, donde pasó a formar parte del equipo de Ana Rosa Quintana.

Un anoticia que ha sido comentada por numeorosos trabajadores que ya no trabajan en Mediaset, sobre todo, por el equipo del antiguo Sálvame. María Patiño ha sido la que más se ha pronunciado sobre esta situación y ha sido de lo más tajante, desvelando lo que ocurrió en el pasado. "Personas como Ana Obregón, y yo misma, fuimos víctimas de un engaño". "Después de un trabajo, he logrado saber la manera en la que Alessandro Lequio, a algunas personas de la prensa, entre las que me encuentro, nos engañó".

Y la periodista continuaba en el programa que presenta en Ten, desde No somos nadie. "Cuando Lequio comienza a ser popular, nos pasa a los periodistas, y a la propia Ana Obregón, la denuncia por abandono de hogar. Que no quita que en la denuncia hace constar esos malos tratos". Incluso Ptiño ha hablido de maniplación en los documentos que el propio conde le enseñaba. "Me mostraba los documentos con un típex, donde se supone que se borraba lo importante. Yo nunca, públicamente, caí en esa trampa de hablar de que esa denuncia del 91 estaba manipulada", ha continuado la presentadora de No somos nadie. "Alessandro Lequio nos mostraba en privado, a mí y Ana Obregón, un documento que decía que Antonia falsificaba, cuando la falsificación venía de su parte".