El novio de Irene Rosales rompe ahora su silencio y confiesa cuándo empezó, de verdad, su historia de amor con la ex de Kiko Rivera
Guillermo ha hablado por sorpresa
Después de las dos entrevistas de Kiko Rivera en '¡De viernes!' donde dejó claro que su historia de amor con Irene Rosales se fue debilitando con el paso del tiempo y que la nueva ilusión de esta debió de fraguarse antes de romper con ella... Guillermo ha hablado.
El empresario sevillano ha contestado al dj y ha asegurado que "para nada" empezó a conocer a Irene cuando esta todavía estaba casada con Kiko, desmintiendo así que el contacto con la colaboradora de televisión comenzase antes de la sonada ruptura.
Además, Guillermo confesaba que "no he visto" la entrevista de Kiko aunque "cada uno me dice una cosa", pero advertía que "cuando lo vea te contestaré". Eso sí, admitía que ha tenido "mucha suerte" en conocer a Irene.
De esta manera, parece que su historia de amor con la influencer comenzó una vez que el dj le transmitió su decisión de romper para siempre con ella y no cuando todavía compartían su vida a pesar de la intuición que el dj ha expuesto públicamente.
Tanto Kiko Rivera como Isa Pantoja lo han contado durante años en diferentes medios de comunicación, las cosas en su familia no se solucionan precisamente hablándolo entre ellos. Sí diciéndoselo a través de la forma en la que saben, que no es otra que la entrevista. Y así ocurrió anoche en diferentes puntos de España. Isa respondiendo al perdón de su hermano en un plató de mi Madrid y a la misma hora, el DJ cumpliendo con su agenda en un bolo en Sevilla.
Mientras la hija pequeña de la tonadillera lloraba emocionada al escuchar a su hermano arrepentido por el episodio de la manguera, Kiko hacía su aparición estelar en una discoteca de una localidad hispalense para amenizar la noche de su público al que no le importa otra cosa que el buen hacer del artista al frente de los platos. Isa no se cree el perdón de su hermano, quiere creerle, pero no lo consigue y eso parece que al hijo de Paquirri y la Pantoja no le sorprende. ¿Su respuesta? Silencio sepulcral.
Kiko Rivera aparecía serio y con semblante triste, a pesar de que en sus últimas declaraciones afirmó estar pasando por un buen momento. En esta nueva etapa como soltero está volcado en su trabajo, en sus tres hijos, en sus amigos que son su familia elegida y en su hermano Cayetano, que muy bien dijo, está siendo un pilar fundamental para él desde que decidió dar el paso de romper su matrimonio con Irene Rosales.
