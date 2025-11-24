Pasapalabra vive un hecho inédito, un invitado pasará a ser concursante: "Preséntate al casting"
El concurso de Antena 3 tiene un bote millonario
Cada tarde, Pasapalabra, el concurso presentado por Roberto Leal en Antena 3, sigue sumando nuevos devotos. Y es que cualquier cosa puede pasar en este programa que ya tiene un bote millonario, como un hecho inédito, en el que un invitado pasará a ser concursante: "Preséntate al cásting".
Estamos hablando de Raúl Peña, que lleva unos días como invitado en Pasapalabra. Su función es la de ayudar a los concursantes a sumar tiempo para después competir en el rosco de Pasapalabra donde se juegan el millonario bote. Pero en esta ocasión, el representador y el invitado hablaron de algo que hasta ahora no había pasado, que el invitado se apuntase al cásting para ser concursante.
Un cambio bastante radical que Raúl Peña no rechazó, en absoluto, aseguró que él se apuntaba al cásting para concursar en el plató. Eso sí, confirmó que no llegaría muy lejos, sobre todo teniendo como contrincantes a Manu y Rosa, que llevan ya muchos meses en lucha para hacerse con el ansiado bote millonario.
Bote
Y es que, parece que no faltará mucho para que el ansiado bote sea entregado, de hecho, ya se están viendo cifras récord en el programa.
