Preocupación por el estado de salud de Marta Peñate: "Mi cara enferma sin filtros"

Los seguidores de Marta Peñate están muy preocupados por su estado de salud tras una de sus últimas publicaciones en las redes sociales: "Mi cara enferma sin filtros".

Y es que Marta ha subido una story a su perfil oficial de la red social de Instagram donde cuenta que "llevo enferma todo el finde, dolor de garganta y fiebre". Afortunadamente, en el momento que subió la story asegura que "hoy ya no tengo fiebre... encima hoy tengo la fiesta de Supervivientes, voy a ir una hora y me voy".

Marta ilustra este story con una fotografía en la que aparece ella, como asegura, "enferma y sin filtros".

Marta es conocida por su participación en distintos realities de Telecinco, aunque lo último que hace es trabajar como colaboradora en diversos debates de los realitys de Mediaset. Además, Marta se hizo con el triunfo de la primera edición de Supervivientes All Stars.

En la segunda edición participó su novio, Tony Spina, con el que se casó en directo durante la emisión del reality.

Un hijo

La pareja lleva tiempo en la búsqueda de un bebé, aunque los últimos intentos que han tenido han acabado siendo infructuosos.