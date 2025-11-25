La banda de La ruleta de la suerte sufre un comentado cambio por primera vez en 13 años y Joaquín Padilla aclara su decisión: "Errores de juventud"

Joaquín Padilla sigue al frente de la banda en la edición diaria de La ruelta de la suerte, pero el cantante es un todo terreno que no para y un sinfín de proyectos. Uno de los proyectos más conocidos de Padilla, que se dio a conocer como el cantante de Iguana Tango, es el dueto que actualmente conforma con su mujer. 'Entrelazados' es un proyecto en el que ambos participan desde diciembre del año 2019, aunque después le siguió un año de pausa y de cancelación de la gira que tenían programada

Además, es el creador de la ópera-rock "Legado de una tragedia", en la que contó con las voces e instrumentos de varios músicos de renombre del rock y heavy en España. Padilla también trabaja en un proyecto en el que está inmerso desde el pasado mes de septiembre. "Atentos, porqué muchos jueves estaremos tocando éxitos de los 70, 90, 80 y 2000 en español el inglés en la terraza del Ginkgo Restaurante & Sky Bar", un espacio único con las mejores vistas de Madrid. Este bar se encuentra en la azotea del VP Plaza, en la Plaza de España de la capital.

Además, también en sus redes sociales, ha hecho una confesión sobre sus años en La ruleta de la suerte. "Mi sueño y yo os damos los buenos días a todos. Aquí ando en el camerino apunto de empezar otro programa de @laruletadelasuerte . Más feliz que una perdiz a pesar del madrugón… esto de cantar a las 9:30 de la mañana…. Mira que llevo años, pero no me acostumbro!! Aaaaaagghhh! Menos mal que me encantaaaaaaaa".

Llevamos más de una década con la banda musical en La ruleta de la suerte, liderada por Joaquín Padilla, que le da mucha vida al programa con sus temazos en las diferentes pruebas.

Y nos encanta saber secretos y detalles de la banda musical, pues Joaquín Padilla suele compartir cosas en redes sociales. El cantante de La ruleta ha sorprendido con una foto con la que ha comunicado un cambio que ha sufrido tanto él como la banda por primera vez en 13 años.

Joaquín Padilla aparece en la instantánea con el pelo recogido, algo que señala que le “ha costado mucho”. Pues el vocalista, por primera vez en 13 años, ha grabado programas de La ruleta de la suerte sin su seña de identidad: el pelo suelto. "Por primera vez en 13 años he grabado @laruletadelasuerte con el pelo recogido. Me ha costado mucho hacerlo. Llevo el pelo largo desde los 17 años, con un pequeño parón allá por 2009 (errores de juventud ). Ha sido mi seña de identidad. Y siempre he subido al escenario con el pelo suelto. Creo recordar que en una ocasión tuve que recogérmelo porque venía del aeropuerto de un show en las islas y según aterricé fui directo a un evento. Pero quitando en aquella ocasión, en 30 años de carrera siempre he actuado con el pelo suelto. Como a veces llego a la tele con el pelo recogido (ya se encargan allí de acicalarme!) compañeros me habían comentado: “te sienta muy bien el pelo recogido, podrías salir así”. Por supuesto, ni se me pasaba por la cabeza. Pero la insistencia de las chicas de peluquería y maquillaje y de mi amor @chusherranzoficial que ya llevaba tiempo comentándomelo, acabó de convencerme. Así que ha caído una tradición. Vosotros qué opináis? En las grabaciones de la semana que viene… me recojo el pelo? O sigo como siempre?", ha escrito en sus redes"

Además, no es solo un cambio que afecta al programa, sino también a su propia carrera musical, pues en más de 30 años, solo se subió a los escenarios con el pelo recogido en una ocasión. “Ha caído una tradición”, escribe el vocalista.